Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflı yeni paylaşım: Yeni dünya birliği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Haziran 2023 tarihinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne katılmıştı.
Maduro'dan iki lider arasındaki görüşmeye ve alınan kritik kararlara dair yeni bir paylaşım geldi.
"YENİ DÜNYA" VURGUSU
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir zafer elde eden Başkan Erdoğan'a tüm dünyadan tebrik mesajları yağmıştı.
O isimlerden birisi ise Maduro'ydu.
"KARDEŞİM RECEP TAYYİP ERDOĞAN"
31 Mayıs'ta Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Maduro, Erdoğan'a "Kardeşim" diye hitap etmişti.
AYASOFYA CAMİİ DETAYI
Maduro, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Twitter'dan tebrik etmiş, Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğraflarına yer vermişti.