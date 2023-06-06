|
Gündem

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflı yeni paylaşım: Yeni dünya birliği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “kardeşim” diye hitap eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan Türkiye-Venezuela ilişkilerinde dair yeni bir paylaşım geldi. Mauro, iki lider arasındaki görüşmelerin başarılı geçtiğini ifade ederek yeni dünya birliği ve işbirliği mesajı verdi.

23:31 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Haziran 2023 tarihinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne katılmıştı.

Maduro'dan iki lider arasındaki görüşmeye ve alınan kritik kararlara dair yeni bir paylaşım geldi.

"YENİ DÜNYA" VURGUSU

Venezuela Devlet Başkanı, "
Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam kalıyoruz."
ifadelerine yer verdi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir zafer elde eden Başkan Erdoğan'a tüm dünyadan tebrik mesajları yağmıştı.

O isimlerden birisi ise Maduro'ydu.

"KARDEŞİM RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

31 Mayıs'ta Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Maduro, Erdoğan'a "Kardeşim" diye hitap etmişti.

Maduro "
Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir.
" ifadesini kullanmıştı.

AYASOFYA CAMİİ DETAYI

Maduro, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Twitter'dan tebrik etmiş, Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğraflarına yer vermişti.



#Venezuela
#Nicolas Maduro
#Twitter
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Seçim sandık görevli ücretleri yattı mı?