Vergi paketinde kritik adım: Varlık barışı geri geliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve 15 maddeden oluşan vergi indirim ve teşviki paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, teklifin yatırım, üretim ve ihracat odaklı kapsamlı düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Güler, teklifin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar için Güçlü Merkez" programının devamı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, İstanbul’un küresel ölçekte finans ve yatırım merkezi olma hedefinin güçlendirileceğini ifade etti.

İHRACATÇIYA 16 PUANLIK VERGİ AVANTAJI

Teklife göre, üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisinde indirime gidiliyor. İmalatçıların doğrudan ihracat kazançlarına uygulanan vergi oranı yüzde 9’a, diğer ihracatçıların ise yüzde 14’e düşürülüyor. Bu düzenleme ile imalatçı ihracatçılara 16 puanlık vergi avantajı sağlanıyor.

TRANSİT TİCARETTE TAM MUAFİYET

Transit ticaretin merkezi olma hedefi doğrultusunda, İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki kazançlara uygulanan vergi indirimi yüzde 100’e çıkarılıyor. Düzenleme İFM dışındaki şirketleri de kapsayacak şekilde genişletilerek, transit ticaret kazançlarının yüzde 95’i vergi dışı bırakılıyor.

YABANCI YATIRIMCIYA UZUN VADELİ İSTİSNA

Teklifle, son üç yılda Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca bu kişilerin veraset yoluyla elde ettikleri varlıklarda vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

NİTELİKLİ HİZMET MERKEZLERİ GELİYOR

Türkiye’nin bölgesel yönetim ve operasyon merkezi haline getirilmesi amacıyla “Nitelikli Hizmet Merkezleri” kurulabilecek. Bu merkezlerde çalışan nitelikli personele, brüt asgari ücretin 4 katına kadar (İFM’de 6 katına kadar) gelir vergisi istisnası sağlanacak.

TEKNOGİRİŞİM VE DİJİTAL ŞİRKET DÜZENLEMESİ

Genç girişimcilere yönelik teşvikler kapsamında, teknogirişim şirketlerinde çalışanlara verilen pay senedi istisnası genişletilecek. “Dijital şirket” tanımı ile girişimlerin kuruluş maliyetleri düşürülecek, kuluçka girişimcileri 3 yıl boyunca oda aidatından muaf tutulacak.

VARLIK BARIŞI VE SIFIR VERGİ İMKÂNI

Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için 31 Temmuz 2027’ye kadar bildirim imkânı getiriliyor. Belirli şartlar altında vergi oranı yüzde 0’a kadar indirilebilecek, bildirilen varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak.

BORÇLARA 72 AY TAKSİT

Teklifte ayrıca kamu borçlarının yapılandırılmasına yönelik önemli bir adım yer aldı. Buna göre, amme alacaklarında tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak, teminatsız taksitlendirme limiti ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek.

İSTANBUL KÜRESEL MERKEZ OLACAK

Güler, düzenlemelerin yatırım ortamını güçlendireceğini belirterek, “Türkiye’yi yalnızca bir köprü değil, küresel ticaret ve finansın merkez üssü haline getiriyoruz” dedi.







