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Virgin Radio Türkiye kanalında iğrenç diyalog: Ahlakı ayaklar altına alıp şeriata dil uzattılar

Virgin Radio Türkiye isimli radyo kanalında bir programda sunucu ve konuklar arasında geçen cinsel içerikli diyalog 'pes' dedirtti. Sunuculuğunu Mesut Süre'nin yaptığı programda kadınların açık giyimine destek verildi. Öte yandan Süre'nin yengesiyle ilgili anlattığı bir anı üzerinden kadınların açık giyimi üzerinden 'şeriata' dil uzatılarak Allah'ın emri seviyesiz muhabbete alet edildi.

21:02 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Virgin Radio Türkiye kanalında şeriata dil uzatıldı

Virgin Radio Türkiye kanalında şeriata dil uzatıldı

Sapkın LGBT oluşumlarının başını çektiği toplum ahlakını bozmaya yönelik girişimler mütedeyyin kesim tarafından bertaraf edilirken, ahlaksızlığı yaymak için farklı yollara da başvuruluyor.

Buna örnek olarak ise bugün bir radyo programında yaşandı.



Cinsel içerikli diyaloglarla ahlak ayaklar altına alındı

Virgin Radio Türkiye isimli radyo kanalında yayınlanan 'Mesut Süre ile Rabarba' isimli programda sunucu Mesut Süre ile konuklar arasında yapılan cinsel içerikli diyalog ile toplumun ahlakı ayaklar altına alındı.

Süre'nin sunduğu programda kadınların açık giyimi savunuldu, cinsel içerikli diyaloglarla kadınların kendilerine baktırması yönünde erkeklere izin vermesi gerektiği belirtilerek skandal sözler sarf edildi.

Şeriatı kendilerince alay konusu yaptılar

'Teşhirciliğin' lanse edildiği diyaloglarda Süre'nin geçmişte 'yengesinin' dahil olduğu bir anısını anlattığı sırada şeriata da dil uzatıldı.

Süre'nin açık giyinen yengesini sinirlendiği gerekçesiyle amcasını uyarmaya gittiği anısını anlattığı sırada konuklar tarafından 'Mesut abi ufak bir şeriat denemesi yapmış' ifadeleriyle şeriat alay konusu edildi.

Toplumda ahlak yapısını dikkate alarak açık giyinen kadınların akrabalar tarafından müdahale edilmesinin de eleştirildiği programda konuklar, "Sana mı kaldı bunu yapmak." sözleriyle serzenişte bulunurken, Mesut Süre'nin de, "Çok güzel bir anı anlattın bizlere." sözleriyle ahlakın ayaklar altına alındığı diyaloğa destek verdiği görüldü.


#Mesut Süre
#Virgin Radio Türkiye
#Şeriat
1 saat önce
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