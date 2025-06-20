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Yabancı akademisyene yüzde 2 kotası

Yabancı akademisyene yüzde 2 kotası

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0020/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

TSK personel rejimini de içeren düzenlemelerin yer aldığı torba teklif TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek kanunlaştı.

Teklifle; çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı Kararı'yla değiştirilebilecek. Örneğin yarbaylık süresini doldurmak üzere olan bir subay, bu süreyi tamamlamadan albaylığa Cumhurbaşkanı Kararı'yla terfi ettirilebilecek.

Üniversitelerde sözleşmeyle görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2’sini geçemeyecek.

YETKİ YÖK’TE OLACAK

Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, YÖK tarafından yapılacak.

MAYIN TEMİZLİĞİ DÜZENLEMESİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muaf olacak.



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