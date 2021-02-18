"Yağ yok ama aya gidiyoruz" diyerek dalga geçen İYİ Partili Türkkan'ın yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı

HDP’li Pervin Buldan: Keşke daha önce de muhalefet partileri yanımızda durabilseydi

MİT TIR'ları davasında yargılanan firari Can Dündar ile birlikte katıldığı programda konuşan HDP'li Pervin Buldan, muhalefet partileriyle birlik içinde olduklarına yönelik itirafta bulundu. Buldan, “Ben artık Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağının işaretlerini aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de aynı tavrın gösterilmesi hükümete verilecek en önemli cevaptır. Keşke daha önceki dönemlerde yapılan yanlışlar karşısında HDP'nin yanında muhalefet partileri durabilseydi. Belki şu an 12 insan yaşamını yitirmemiş olacaktı” ifadelerini kullandı.