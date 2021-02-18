Gündem "Yağ yok ama aya gidiyoruz" diyerek dalga geçen İYİ Partili Türkkanın yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı
POLİTİKA

"Yağ yok ama aya gidiyoruz" diyerek dalga geçen İYİ Partili Türkkan'ın yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı

Türkiye’nin uzay programını küçümseyenlere İYİ Partili Lütfü Türkkan da dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkkan, "Yağ yok ama aya gidiyoruz" diyerek dalga geçti. Kendisine ait ''Yağ Fabrikası'' olduğu ortaya çıkan Türkkan'ın "Yağ yok'' diyerek siyaset yapmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan

Türkiye'nin Milli Uzay Programı, 9 Şubat akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Programın ardından bazı gazeteciler ve siyasetçiler, Türkiye’nin uzaydaki hedeflerini küçümseyerek köstek olmayı tercih etmişti.

Dalga geçenler kervanına katıldı

O isimlere İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da dahil oldu. Türkkan sosyal medya hesabından “Ayçiçeği yağı yok ama aya gidiyoruz” mesajını paylaşarak dalga geçti.

Uzay programı üzerinden siyasi eleştiri getirmek isteyen Türkkan’a, sosyal medya kullanıcıları sahibi olduğu yağ fabrikasını hatırlatması sosyal medyada gündem oldu.

Milli Uzay Programı da memnun etmedi: Dalga geçmeyi tercih ettiler
GÜNDEM
Milli Uzay Programı da memnun etmedi: Dalga geçmeyi tercih ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıkladı
OYNAT 02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıklayan Erdoğan, 'Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak Ay'ı gör. En önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz' ifadelerini kullandı.
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