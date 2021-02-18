"Yağ yok ama aya gidiyoruz" diyerek dalga geçen İYİ Partili Türkkan'ın yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı
Türkiye’nin uzay programını küçümseyenlere İYİ Partili Lütfü Türkkan da dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkkan, "Yağ yok ama aya gidiyoruz" diyerek dalga geçti. Kendisine ait ''Yağ Fabrikası'' olduğu ortaya çıkan Türkkan'ın "Yağ yok'' diyerek siyaset yapmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'nin Milli Uzay Programı, 9 Şubat akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Programın ardından bazı gazeteciler ve siyasetçiler, Türkiye’nin uzaydaki hedeflerini küçümseyerek köstek olmayı tercih etmişti.
Dalga geçenler kervanına katıldı
O isimlere İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da dahil oldu. Türkkan sosyal medya hesabından “Ayçiçeği yağı yok ama aya gidiyoruz” mesajını paylaşarak dalga geçti.
Uzay programı üzerinden siyasi eleştiri getirmek isteyen Türkkan’a, sosyal medya kullanıcıları sahibi olduğu yağ fabrikasını hatırlatması sosyal medyada gündem oldu.