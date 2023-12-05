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Yaklaşık 7 bin site incelendi dolandırıcılar tespit edildi: Bin 286 internet sitesine erişim engeli getirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 1080 bahis sitesi ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 196 internet sitesi olmak üzere toplam 1276 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek erişim engellemesi getirildi. Ayrıca 10 oltalama/phishing sitesi de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirilerek erişim engellemesi getirildi.

18:12 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 18:19 - 5/12/2023 Salı
DHA
Binlerce siteye erişim engeli getirildi.
Binlerce siteye erişim engeli getirildi.

Ankara'da yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan toplam 1286 internet sitesine erişim engeli getirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında 6 bin 791 sosyal medya/URL adresinde yapılan araştırma sonucunda; yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 1080 bahis sitesi ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 196 internet sitesi olmak üzere toplam 1276 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek erişim engellemesi getirildi. Ayrıca 10 oltalama/phishing sitesi de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirilerek erişim engellemesi getirildi.



53 faili meçhul siber olay aydınlatıldı



Öte yandan, 2023 yılında meydana gelen 'Faili Meçhul Siber Olayların Aydınlatılması' kapsamında; Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik ve Yenimahalle İlçelerinde 47'si nitelikli dolandırıcılık, 3'ü nitelikli hırsızlık, 3'ü banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları olmak üzere toplam 53 faili meçhul olay aydınlatıldı. Bu olayları işlediği tespit edilen 101 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


'Gönderiniz yola çıktı' mesajlarına dikkat: Dolandırıcılık tehlikesi
'Gönderiniz yola çıktı' mesajlarına dikkat: Dolandırıcılık tehlikesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), son günlerde özellikle kargo şirketlerinden geldiği izlenimi verilen ve "Gönderiniz yola çıktı" diye başlayarak linkin tıklanması istenen mesajlarla artan dolandırıcılık tehlikesine dikkati çekti. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, "Oltalama yöntemine kurban gitmemek için dijital ortamlarda yapılan işlemlerde aceleci olunmamalıdır. 'Bu mesajı yanıtlarsanız, buraya tıklarsanız, tebrikler kazandınız, şanslı kişisiniz' gibi dikkat çekmek için oluşturulmuş reklamlara inanılmamalıdır" dedi.


#Oltalama
#Phishing
#Siber Dolandırıcılık
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