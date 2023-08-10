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Hayat

Vatandaşlara sahte e-Devlet uyarısı: Oltalama yöntemine dikkat

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artığını belirtilerek e-Devlet Kapısı kullanıcılarına dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

09:31 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın sosyal medya hesabından kullanıcıları arayüz taklitçilerine karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.


"İki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi unutmayın"

Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda şunlar kaydedildi: "Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca http://turkiye.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın."

#e-Devlet
#Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
#dolandırıcı
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