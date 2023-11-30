'Gönderiniz yola çıktı' mesajlarına dikkat: Dolandırıcılık tehlikesi

Dolandırıcıların akla hayale gelmeyecek yeni yöntemleri her geçen gün karşımıza çıkmaya devam ediyor. En çok kullanılan ise SMS ve sosyal medya yöntemi. Yeni tuzak mesajı ise "Terbiyesiz utanmıyor musun bana bu resmini yollamaya" oldu.

"Dijital ortamlar aracılığıyla gelen her türlü mesaj, ileti, e-posta ve reklama şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. Bu mesajlar bir aile üyesi ya da arkadaştan gelse bile onların hesaplarının da siber suçlular tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülmelidir. Günümüzde artık yapay zeka teknolojilerindeki değişimler de bu mesajların içeriklerinde çok etkili yanılsamalara sebep olabildiğinden, gelen şüpheli içerikler gerçek kaynağından muhakkak teyit edilmelidir. Oltalama yöntemine kurban gitmemek için dijital ortamlarda yapılan işlemlerde aceleci olunmamalıdır. 'Bu mesajı yanıtlarsanız, buraya tıklarsanız, tebrikler kazandınız, şanslı kişisiniz' gibi dikkat çekmek için oluşturulmuş reklamlara inanılmamalıdır. Bankalardan, e-ticaret sitelerinden ya da kargo şirketlerinden kullanıcıya özel gelen mesaj içerikleri, ilgili kurumla iletişime geçilerek teyit edilmeli, daha sonra dikkate alınmalıdır. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı ayrıca kullandıkları dijital cihazların ve yazılımların güncel, güvenlik uygulamalarının ise aktif olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Oltalama saldırısı olduğu düşünülen her türlü e-posta, mesaj, reklam ve internet adresi en kısa sürede ilgili mercilere şikayet edilmelidir."