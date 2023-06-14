Yaklaşık sekiz saat süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü Türkiye' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.





Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.30'da başladı. Yaklaşık 8 saat süren toplantıda, her bakan ayrı ayrı sunum yaptı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret görüşmelerinin yapıcı olduğunu belirterek, "Tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir seviyede olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları belirledik. Türk siyasi tarihine baktığımızda başlı başına bu bile devrimdir. Siyasi partiler arasında "al gülüm ver gülüm" pazarlıklarının döndüğü, esnafın, çiftçinin, iş dünyasının bir türlü önünü göremediği için ülkenin de toparlanamadığı eski günler geride kalmıştır.

Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta iki kez ortaya koyduğu iradeyle eski sisteme dönüşü reddetmiştir. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Projelerimizi planlarımızı daha kısa sürede hayata geçireceğiz.

Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız. Vatanımızın bekasına yönelik saldırıları daha kararlı püskürteceğiz. "Dünya beşten büyüktür" iddiamızı daha gür bir seda ile duyuracağız.

Siyasette güven ve istikrar, ekonomiden diplomasiye her alanda başarının anahtarıdır.

Kılıçdaroğlu'na 'kırsal' tepkisi

Millet oyunu görmüş, sandıkta son sözünü söylemiş, sandıkta da kararını vermiştir. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkardılar, 28 Mayıs'ın öfkesini de kırsaldaki vatandaşımıza yüklediler. Vatandaşı, 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin izahı yoktur. Merhum Aşık Veysel'i kıyafeti sebebiyle Kızılay'a almayan zihniyetin 2023 yılında bile varlığını sürdürmesi utanç vericidir. Ülke değişiyor ama bunların millete bakışı asla değişmiyor. Seçmeni suçlama hastalığından vazgeçmelerini diliyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in 'milletin efendisi' diyerek onurlandırdığı köylülerimize yönelik hakaretleri kabul etmiyoruz.





Muhalefetin millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz. İstikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durması önemlidir. Son 21 yıldır olduğu gibi her türlü yapıcı eleştiriye açığız.





Yeni anayasa mesajı

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine birlikte yürüyelim istiyoruz. Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Türkiye artık bunu gerçekleştirebilecek siyasi atmosfere kavuşmuştur. Demokrasimiz ayağına vurulan son zinciri de kırabilecek güce kavuşmuştur.

"1.4 milyon kardeşimizi kurban bayramından önce sevindiriyoruz"

Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız. İşte bizim aramızdaki fark bu.

Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erken alıyor toplam 1.4 milyon kardeşimizi kurban bayramından önce sevindiriyoruz.

Asgari ücret görüşmeleri yapıcı düzeyde ilerliyor. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Geçen haftaki takvimlerin ardından bugün de her bakanlıklarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik.

Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu kısa sürede oluşturduk. Muhalefetin kadın hakları konusunda yaydıkları dedikoduların asılsız olduğunu gösterdik. Kadınlar her alanda öncü rol oynamaya deva edecektir.

Devletimizi güçlendirirken milletimizin de refahını artıracağız. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet programımızı belirlemek adına görevlendirdik.

KKTC ve Azerbaycan ile 'birliktelik' vurgusu

Sandıkta verilen görevin hakkında sahada ter dökerek ödemeye gayret ettik. Yaklaşık 30 senedir hangi makamda olursak olalım bu duruşumuzu sergiledik.

Gençlerimizden ev hanımlarımıza, kime neyi taahhüt etmişsek hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz.

Kıbrıs Türk halkıyla yan yana mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne ülkemizin ne de Kuzey Kıbrıs'ın haklarının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Aracının üstüne varının yoğunu serip yardıma koşan o yüce gönüllü insanları daima şükranla minnetle yad edeceğiz. Özellikle İlham kardeşimin bu süreçte esirgemediği yardımı unutmayacağız.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulmasına büyük önem veriyoruz. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'da bugün gururla dalgalanan Azerbaycan bayrağını kardeşliğimizin sembolü olarak görüyoruz.

"11 yeri daha sanayi sahası ilan ediyoruz"

Deprem bölgesindeki 10 ilimizin yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Gözümüz kulağımız her zaman deprem bölgesindeki kardeşlerimizledir. Bugüne kadar afetzede kardeşlerimize yaptığımız yardımların tutarı 65 milyar lirayı buluyor.





2 bin 430 hektarlık alanda 11 yeri daha sanayi sahası ilan ediyoruz. Depremin ardından Sanayi alanı sayısını 18'e yükseltiyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan kardeşlerimizi emanet ettiğimiz değerli öğretmenlerimizin yetiştirilme sürecini yeniden ele alıyoruz.

Cuma günü karne sevinci yaşayacak öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyorum.

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