Yalanları liste oldu: Özgür Özel'in 50 yalanı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in birçok yerden maaş aldığı iftirasını attı. Gürlek’in yönetim kurulu üyesi olduğu şirketten aylık 26 bin TL aldığı ve başsavcı olduğu an görevinden istifa ettiği açıklandı. Özgür Özel, kalıcı saat uygulamasıyla ilgili “Berat Albayrak 4,5 milyar TL tasarruf edeceğiz demişti tasarruf edildiğine dair tek veri yok.” dedi. Türkiye’nin 11,2 milyar kilovatsaatten fazla enerji tasarruf oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Bugüne kadar yurt yapmadınız.” Özel, hükümetin yaptığı binlerce yurdu görmezden geldi. Sadece pansiyonlu devlet okul sayısı 2003’de 1.450’ken, 2025’te 2.948’e yükseldi.

Deprem bölgesi için yalanlar sıraladı

Deprem bölgesiyle ilgili doğru olmayan birçok ifade kullanan Özgür Özel, geçen hafta Hatay’da 5 bin TL’ye kiralık ev olmadığını iddia etti. İlan sitelerinde çok sayıda ev olduğu ortaya çıktı. Yine asrın felaketi depremlerinin ardından hemen bölgeye koştuklarını söyledi. CHP’nin sahaya geç çıkması kendi teşkilatı tarafından tepki ile karşılanmıştı. Özel, yardım kampanyasından 50 milyar dolar toplandığını belirtmişti. "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında taahhüt edilen toplam rakam yaklaşık 114 milyar lira civarındaydı. Bu da yaklaşık 3 milyar dolara tekabül ediyor.

Özellikle çok sık bir şekilde gündeme getirilen “Deprem vergileri nereye gitti?” sorusu da son dönemdeki yalanlardan biri. 1999’dan bu yana 25 yılda 142 milyar 424 milyon lira deprem vergisi toplandı. AK Parti hükümetleri döneminde depremle ilgili direkt ve dolaylı yapılan yatırımların toplamı Ocak 2020 itibariyle 1,2 trilyon liradan fazla. Sadece 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için yapılan yatırım ve destekler toplamı 2,6 trilyon lirayı geçti.

Özgür Özel, deprem bölgesinde hükümetin olmadığını, CHP’li belediyelerin sahada olduğunu belirtmişti. Bedavaya konut yapacaklarını kaydeden CHP’liler sonrasında ortadan kayboldu. Yarım bırakılan altyapı işlerini AK Partili belediyeler ve bakanlıklar tamamladı. CHP’li belediyelerin yarım bıraktığı alanlar, Konya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi AK Partili belediyeler tarafından tamamladı.

Özgür Özel, Hatay'da topraklar gasp ediliyor şeklinde ithamlarda bulundu. Yeniden inşa sürecinde uzman ekipler evlerin bedelini belirledi. Bu bedeli beğenmeyen vatandaşlara emsal arsalardan teklif yapıldı. Bataklık zeminlere ev yapılmasına izin verilmedi. CHP yönetimi bu süreci toprak gaspı olarak öne sürdü.

99 depreminde Ecevit’in derhal talimat verdiğini ve ordunun sahaya çıktığını iddia eden Özgür Özel yine doğru olmayan ifadeler kullandı. Ecevit deprem sonrasında katıldığı yayında deprem hakkında yeterince bilgilerinin olmadığını açıklamıştı. Daha sonrasında Ecevit’in uyandırılıp depremin haber verilmediği ortaya çıkmıştı. Bu şekilde ifadelerle Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan Özel ordunun depremde sahaya inmediğini öne sürdü. Depremden 89 dakika sonra ordunun deprem bölgesinde olduğu ortaya çıktı.

Ön seçim sözünü tutmadı

2023 yılında Kurultay kürsüsünden Tüzük Kurultayı ve ön seçim sözü veren Özgür Özel, seçildikten sonra “Ön seçim olursa seçim takvimi daralır” diyerek ön seçim olmayacağını açıkladı.

Türkiye’nin ABD ile yaptığı nadir toprak elementleri anlaşmasını hedef alan Özel, “ABD Türkiye’nin hammaddesini alacak, işleyecek, sonra tekrar Türkiye’ye satacak” dedi. Türkiye, nadir toprak elementleri bakımından son derece zengin bir ülke olmasına rağmen, bu hammaddeleri işleyecek yüksek teknolojili altyapıya bugüne kadar sahip değildi. ABD ile anlaşmaya göre hem tesis Türkiye’de olacak hem de teknoloji Türkiye’ye aktarılacak.

Yine ABD ile yapılan LNG anlaşması hakkında Özel, “Erdoğan bu işten Türkiye’ye 20 milyar dolar zarar ettirdi” iddiasında bulundu. Bu anlaşmayla Türkiye mevcut alımını büyüttü.

Rüşvet alırken görüntüsü çıktı

Özgür Özel'in “Hapisteki bir suçsuz insan, hakkında hiçbir delil yok.” dediği İBB Kültür AŞ çalışanı Çağla Demir'in rüşvet alma görüntüleri ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortaklarına milletvekili dağıtmasına tepki gösteren Özel, milletvekilleri verilirken kendilerinin olmadığını söyledi. Seçim öncesinde de listelerinin arkasında durduğunu Özel sonrasında "Ben çok itiraz ettim" dedi. Selçuk Özdağ ise seçim döneminde Özgür Özel’in kendisine bakanlık teklif ettiğini söylemişti.

Özgür Özel, Süleyman Soylu’ya “4 Şubat 2012 günü Fetullah Gülen’le görüşme yaptın mı? 4 Şubat'tan 3 gün sonra ne oldu? 17-25 Aralık olayının öncesi 7 Şubat MİT krizi yaşandı. Hakan Fidan ve MİT’e yapılacak FETÖ operasyonu başladı” demişti. Süleyman Soylu, o tarihte Umre’ye gittiğini kanıtlayan fotoğrafları paylaştı.

Traktör gelmedi

CHP’ye oy verene bedava traktör vereceklerini söyleyen Özgür Özel, kazandıkları belediyelerde bu vaatlerini yerine getirmedi. Özel, “çarpıcı olması için” bu vaadi verdiklerini söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı’na hakaretten dolayı çocukların mahkemelerde yargılandığı yalanını ortaya attı. Söz konusu 14 yaşındaki O.O.Ş köpeğe tecavüzden yargılandığı ortaya çıktı. Telefonuna el konulunca M. Kemal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iğrenç hakaretlerde bulunduğu da görüldü. Özel, milletvekillerinin yemin töreninin HÜDA PAR’ın itirazları nedeniyle ertelendiği yalanını söyledi. Yemin töreni kısa süre içerisinde gerçekleşince bunun doğru olmadığı ortaya çıktı.

FETÖ mensuplarının ağına takıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Nisan 2025 tarihli grup toplantısında “Kıbrıs’ta kaset bombası” adı altında bir dizi yalan sıraladı. Hiçbir somut belge ve delile dayanmayan bu iddialar, KKTC’de şirket kayıtlarını tutan ilgili dairenin raporuyla yalanlandı. “Bugün Kıbrıs” tarafından yayınlanan bu haberin asıl dayanağı ise FETÖ mensubu yalan makinesi Cevheri Güven’di.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında 'şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlattı. birçok CHP’li kurultay sürecinde Özgür Özel’in kazanabilmesi için delegelere rüşvet verildiği, para, telefon ve ev verildiğine dair itiraflarda bulundu. Özel iddialara cevap veremedi.

Toplantıdan başkanı çıktı

Özgür Özel, 6.2'lik Silivri depremi sonrası toplanan kurula, İBB'den kimsenin davet edilmediğini öne sürdü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın katılım sağladığını söyledi. Özel, “Milli Eğitim Bakanlığında Jammer kullanılıyor” iddiasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ben şu anda bu CHP cenahından konuşulan şeyleri anlamakta zorlanıyorum. Yalan bile diyemeyeceğim bir konu.” dedi.

Çocuk kumbarasına kadar düştü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun gözaltına alındı. Özgür Özel, Ongun’un evinde yapılan aramalarda oğlunun kumbarasına el konulduğu hatta kızının küpeleri altın mı değil mi diye bakıldığı yalanı ortaya attı. Evinde yapılan arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aramalarda, evin çeşitli yerlerinde saklı olan toplamda 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 euro, bin 640 sterlin ele geçirildi. Evden herhangi bir kumbara içerisinden para alınmadığı ve bu tür iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Özel, TEM otoyolundaki akaryakıt istasyonlarıyla ilgili imar düzenlemesinin bir kişiye özel yapıldığını ileri sürdü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011'den itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Özgür Özel partisinin Çekmeköy mitinginde, tutuklu gazeteci Enver Aysever’in Ekrem İmamoğlu’na söylediklerine ilişkin iddiaları “Bir kelimesi doğru değil” şeklinde reddetti. Enver Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz, Aysever’in ziyarette İmamoğlu hakkında “Ben hırsızın elini sıkmam” dediğini ve Özel’e hitaben de, “Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, yer değiştireceğiz” gibi sözler söylediğini açıkladı.

Sahte ihbar sahte çıktı

CHP’nin Düzce’de düzenlenen mitingine katılım düşük olunca Özel çözümü yine yalanda buldu. Sahte saldırı ihbarları yapıldığını duyurdu. Bu açıklama, resmi makamlarca yalanlandı; valiliğe hiçbir ihbar ulaşmadığı ve olağanüstü bir güvenlik tehdidi olmadığı açıklandı.

Özel, partisinin TBMM grup toplantısında, yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasının kilit ismi olan Aziz İhsan Aktaş’ın “yurt dışına kaçtığını” söyledi. Aktaş yakın zamanda mahkemede ifade verdi. Özel, Manavgat’taki rüşvet soruşturmasıyla ilgili “Elimizde 32 saatlik görüntü var” diyerek kapsamlı delillere sahip olduğunu öne sürdü. Resmi makamlar doğrulamadı, 32 saatlik delil paylaşılmadı.

Özel, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a küfürlü mesajlar attığını reddetti. Özarslan’ın mesajları paylaşmasının ardından Özel’in küfürler savurduğu ortaya çıktı.











