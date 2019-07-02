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POLİTİKA

Yalçın Topçu’ya ‘Üstün Hizmet Nişanı’ verildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi tarafından “Üstün Hizmet Nişanı”na layık görüldü. Konseyin aldığı “Sayın Yalçın Topçu cesaretine, azimkarlığına, Türk Dünyası karşısında hizmetlerine göre Üstün Hizmet Nişanı ile ödüllendirilmiştir” kararıyla verilen ödül Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi Genel Başkanı Taşkın Gülmemmedov tarafından takdim edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yalçın Topçu
Yalçın Topçu

Hediye edilen “Üstün Hizmet Nişanı”nın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Topçu “Karapapak Türkleri Milli Konseyi’ne Sayın Taşkın Gülmemmedov şahsında layık gördükleri nişan için çok teşekkür ediyorum. Türkler yalnız bugün değil, geçmişte de mensubu bulundukları her ülkede ve her devlette, çok kültürlü coğrafyalarda yaşamışlar; hiçbir ayrımcılık yapmadan, ‘sen-ben’ demeden, başka dinden ve mezhepten insanlarla her zaman barış, huzur, güven ve uyum içinde yaşamayı bilmişlerdir.Büyük Türk ailesinin asil evlatları Karapapak Türkleri de bulundukları her ülkenin birliğine dirliğine barışına ve refahına katkıda bulunan kardeşlerimizdir” şeklinde konuştu.

Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi Genel Başkanı Gülmemmedov ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya ödül takdim etmekten ötürü onur duyduğunun altını çizerek “yüksek sivil ve askeri ödül olan ‘Üstün Hizmet Nişanı’ 8 Nisan 2018’de Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi Yüksek Yönetim Kurulu kararı ile tesis edilmiş, şimdiye kadar 2 Ukrayna, 1 Gürcistan ve 1 Azerbaycan vatandaşına verilmiştir. Sayın Topçu bu ödülü alan 6’ıncı şahıstır ve ilk Türkiye vatandaşıdır” dedi.

Yalçın Topçu

Ayrıca 11 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’nun Kocaeli Körfez Fen Lisesi’nde katıldığı “1. Gençlik Sempozyumu”nu düzenleyen öğrenciler ve Kocaeli Ak Parti Milletvekili İlyas Şeker de Topçu’yu makamında ziyaret etti. Öğrencilerle özel olarak ilgilenen Topçu “eğitim ailede, ana-baba kucağında başlayan, dede-nine dizinde süslenen, öğretmenler ile son nefese kadar devam eden süreçtir. Ünlü düşünür Eflatun ‘eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır’ diyor. Yetenek ve kabiliyetlere göre alınacak ve verilecek eğitimden kendimiz için de ülkemiz için de daha verimli neticeler alacağımıza inanıyorum. Değerli ebeveynlere ve elleri öpülesi öğretmenlerimize şükranlarımı ve minnettarlıklarımı ifade ederken yavrularımıza da başarılar diliyorum” dedi. Öğrenciler Yalçın Topçu’ya günün anısına ok takımı hediye ettiler.

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