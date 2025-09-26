Yalova Adliyesi önünde silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Yalova Adliyesi önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaçan şüpheli, polisler tarafından yakalandı.
Yalova Adliyesi'nde sabah saatlerinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü.
Kavgada Ömer A., yanında bulunan tabancayla Halis Turan'ı (40) öldürdü, 1 kişiyi ise diz kapağından yaraladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay sonrası kaçan Ömer A., Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde polisler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.