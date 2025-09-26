Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
Yalova Adliyesi önünde silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Yalova Adliyesi önünde silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

11:0526/09/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Yalova Adliyesi önünde silahlı kavga
Yalova Adliyesi önünde silahlı kavga

Yalova Adliyesi önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaçan şüpheli, polisler tarafından yakalandı.

Yalova Adliyesi'nde sabah saatlerinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü.

Kavgada Ömer A., yanında bulunan tabancayla Halis Turan'ı (40) öldürdü, 1 kişiyi ise diz kapağından yaraladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay sonrası kaçan Ömer A., Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde polisler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#Yalova
#adliye
#silahlı kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarihler açıklandı mı?