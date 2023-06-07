|
Gündem

Yandaş Portakal kaçak elektrik kullananları savunup ekiplere iftira attı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, saha ekibinin kaçak elektrik kontrolü sırasında mukavemetle karşılaştı, bazı şahıslar tarafından ölümle tehdit edildi. Kaçak elektrik kullananlardan biri, Dicle Elektrik görevlisine "Seni mermi manyağı yaparım. Beni tanıyor musun?" diyerek tehditler savurdu. Ekipler, saldırıya uğramakla kalmıyor, yetmezmiş gibi muhaliflerin yalan ithamlarına maruz kalıyor. Seçim hezimetini hazmedemeyen yandaş gazeteci Fatih Portakal kaçak elektrik kullananları savunarak, "İkinci turda 4 sandık kuruldu. Erdoğan'a 63 oy çıkıyor Kılıçdaroğlu'na 894 oy çıkıyor. Yani cezalandırılıyorlar bir bakıma ben de sizlerle aynı fikirdeyim" dedi.

15:59 . 7/06/2023 Wednesday
Diğer
Fatih Portakal kaçak elektrik kullananları savundu

Fatih Portakal kaçak elektrik kullananları savundu

Kaçak elektrikle mücadele muhalifleri rahatsız etti. Şırnak'ın İdil ilçesi Oyalı köyüne giden Dicle Elektrik çalışanları, elektrik sayaçlarını direklerin tepesine taşımak istedi. Çalışma başlatan ekibe, bölge halkı taş ve sopalarla saldırdı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri de saldırıya uğradı. Kalabalığa uyarılarda bulunan jandarmaya saldırılar devam edince köylülere TOMA'larla müdahale edildi. Kaçak elektrik kullanmak için her yolu deneyenlere ilk destek HDP'li vekilden geldi. Askerlerin köylülere saldırdığını söyleyen HDP milletvekili Mehmet Zeki İrmez, bölgeden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.



"Oy için cezalandırılıyorlar"

Bu görüntüleri Sözcü TV'de yayınlayan Fatih Portakal ise bölge halkının HDP'nin çağrısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdikleri için cezalandırıldığını söyledi. Portakal, görüntüleri yayınladıktan sonra şu ifadeleri kullandı: "İkinci turda 4 sandık kuruldu. Erdoğan'a 63 oy çıkıyor Kılıçdaroğlu'na 894 oy çıkıyor. Yani cezalandırılıyorlar bir bakıma ben de sizlerle aynı fikirdeyim. Böyle haberlerde sizlerle seçim sonuçlarını paylaşacağım. İsyan eden, çevre, ağaç kesimi, HES yapımı gibi haberlerde oy oranını getireceğim ekranlara bu şekilde düşünmenizi sağlarım."

#Fatih Portakal
#Dicle Elektrik
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#kaçak elektrik
18 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?