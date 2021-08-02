Gündem Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu
ANTALYA

Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayvanları zarar gören ve yem sıkıntısı çeken besiciler için Konya başta olmak üzere çok sayıda ilden gönderilen tırlar dolusu saman ve kesif yem dağıtılıyor.

Haber Merkezi AA
Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu
Yangından kurtulan besi hayvanları için Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye hayvan yemi gönderiliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayvanlarının yemleri yanan bölgedeki besiciler için 4 günde hayırseverlerin topladığı 300 tır dolusu saman ve kesif yemin dağıtımı devam ediyor.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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AA

Yem sıkıntısı başladı

Tahliye edildikleri mahallelerine yangının söndürülmesinin ardından dönen ve evleri zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için seferberlik ruhuyla hareket ediliyor.

İlçenin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan mahallelerinde mağdur olan vatandaşlar, hayvanlarını kurtarabilse de yiyeceklerinin yanmasından dolayı sıkıntıya düştü.

AA

İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde çevre illerden bağışlanan ve günlük gelen onlarca tır dolusu saman, slaj ve kesif yemin hızlı şekilde dağıtımı gerçekleştiriliyor.

OYNAT 01:23
"Ölürsem bu videoyu izleyin" diyen köylü yangının ortasında kalan hayvanlarına yalvardı: Gitme ne olursunuz gelin
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü. 18 köy ve mahalle tahliye edilirken, bazı mahallelerdeki evler küle döndü. İlçede bir köylünün yangının ortasında kalan hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı anlar günün en çok izlenenleri arasına girdi.

'Ölürsem bu videoyu izleyin' diyen kişinin hayvanlarına adeta yalvardığı görüntüler yürekleri dağladı.

Komşusunun hayvanlarını alevlerin arasından kurtarmış

İlçenin Belenobası Mahallesi'nde besicilik yapan Ufuk Dinç, karşı tepeden bir saat içinde gelen yangının evini ve hayvanlarının barınağını sardığını söyledi.

Hayvanları götürdükten sonra geldiği manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını anlatan Dinç, "Buralar tamamen yandı. Kendi hayvanlarımı öncesinden yaylaya çıkarmıştım. Komşumun 150 kadar küçükbaşı vardı, onları kaçırdık. O anları anlatmak mümkün değil. Dumanlar gökyüzünü kaplamış, göz gözü görmüyordu. Yollar da kapalıydı, yangının önüne doğru kaçmaya çalıştık. Yaklaşık 2 saat sürdü, her yer yerle bir oldu." diye konuştu.

AA

Dinç, evinin bir bölümünün yangında zarar gördüğünü belirterek, "Ahırım vardı, tamamen yandı. Hayvanların yemi samanı da yandı gitti. Allah razı olsun, en kötü günümüzde yanımızda duranlara teşekkür ediyorum. Böyle bir felaket yaşanmaz, Türkiye ayakta. Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi geldiler. Konya'daki çiftçilerin gönderdiği 1 tır dolusu samanı indireceğiz. Bu da 2 ay kadar yeter." ifadelerini kullandı.

AA

"Dağda yiyecek bir yok artık"

Mahallede yaşayan Hidayet Gün de zararlarının telafisi için başlatılan yardım seferberliğine teşekkür ederek, "Evlerimizde zarar yok da çevremizde mağdur olanlar var. Malın yiyeceği bir şey kalmadı. Dağda yiyecek bir şey yok artık. Allah razı olsun yem ve saman balyası yardımı çokça yapılıyor. Bu yardımlar gelmeseydi ne olurdu, bilemiyorum." dedi.

Nakliyeciler de ücret talep etmemiş

Cihanbeyli ilçesinden 3 tır dolusu yem ve gıda yardımı getirdiklerini söyleyen Mehmet Taşpınar ise ihtiyaç sahiplerine yardımların teslimini görevlilerin refakatinde yaptıklarını söyledi.

Taşpınar, "Konya'da köyde çiftçilik yapanlar olarak bu olayı öğrenince tüylerimiz diken diken oldu. Yangında insanlar nasıl hayvanlarını kaçırıyorsa biz de o hızla yardım topladık ve getirdik. Kamyoncu arkadaşlarımız da ücret talep etmedi. Köylülerimizin yardımını buraya getirdik. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Köroğlu da yardımların süreceğine dikkati çekerek, "Cihanbeyli Taşpınar'a gitseniz, orada yangından mal kaçırır gibi hala yardım yükleniyor. Sağ olsun kamyoncu arkadaşlar da kendi imkanlarıyla geldi. Çiftçinin el emeği mahsulü bunlar. Dağıtımı sırasında duygulandık, ağlamak geliyor içimizden. Yardım indirdiğimiz besici aileler, kadınlar da ağlıyor." diye konuştu.

Yangında mahsur kalan hayvanları kurtarmak için halk seferber oldu
FOTOĞRAF 16
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Yangın, Şişeler’in yanı sıra Manavgat’ın batısında Kalemler, Evrenseki, Çolaklı, Yavrudoğan-Zeyve, Gündoğdu, Hocalar ve Taşağıl mahallelerinde, doğuda; Oymapınar, Karavca, Saraçlı, Ulukapı, Çeltikçi, Karaöz, Cevizler, Hacalıköy ve Kurtlar mahallelerini etkisi altına aldı.
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Çok sayıda mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, özellikle Kalemler Mahallesi’nin ardından Ulukapı Mahallesi’nde de çok sayıda ev yandı.
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Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için adeta seferber oldu.
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Çeltikçi Mahallesi’nde yanan samanlıktaki köpek, sahipleri tarafından alevlerin arasından çıkarıldı.
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Yangından etkilenen bir inek vatandaşlar tarafından su sıkılmak suretiyle saklandığı çukurdan çıkarıldı.
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Boşaltılan mahallelerdeki vatandaşlar geceyi sokakta, yol kenarlarında ve araçlarında geçirdi.
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Özellikle Manavgat-Ulukapı arasındaki yol üzerinde vatandaşların geceyi araçlarında ve açıkta geçirdikleri gözlendi.
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Yangında mahsur kalan hayvanları kurtarmak için halk seferber oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangından ötürü, şu ana kadar 5 mahalle tahliye edilirken, vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sıcaktan etkilenen hayvanlar suyla ıslatılırken, ateşlerin arasında kalan köpekler, sahipleri tarafından kucaklanıp alevler arasından çıkarıldı.


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