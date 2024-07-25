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Yangın söndürme uçağı pilotu kalbine yenik düştü

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapan yangın söndürme uçağı pilotu Emiliano Barajas Repiso (39), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

12:12 - 25/07/2024 Perşembe
AA
Emiliano Barajas Repiso
Emiliano Barajas Repiso

Köyceğiz Karaçam Mahallesi'nde çıkan yangında görev alan Andorra vatandaşı Repiso, Dalaman Havaalanı'na indikten sonra ekip arkadaşlarıyla dinlenme salonuna geçti.

Aniden fenalaşan Repiso'ya ilk müdahaleyi yapan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekibinin de müdahalesine rağmen kurtarılamayan Repiso için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene pilotun kardeşi ve çalışma arkadaşları, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Tevfik Çetinkaya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile müdürlük personeli katıldı.

Ülküdür, konuşmasında, Emiliano Barajas Repiso'nun orman yangınlarının söndürülmesinde başarıyla görev yapan bir pilot olduğunu söyledi.

Törenin ardından Repiso'nun cenazesi ülkesine gönderildi.



#Muğla
#Emiliano Barajas Repiso
#Kalp krizi
38 dakika önce
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