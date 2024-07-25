Yangın söndürme uçağı pilotu kalbine yenik düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayan, rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden üç yıl geçti. Bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için mücadele eden ekipler, gerek elle fidan dikerek gerekse de tohum atarak yeşillendirme çalışması yürüttü. 6 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 60 bin hektar orman alanının zarar gördüğü yangın felaketinin üçüncü yılında, Manavgat'ta yanan alanların yeniden yeşile bürünmeye başlaması havadan görüntülendi.