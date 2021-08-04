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ANTALYA

Yangından etkilenen Manavgatlılara evlerinde sağlık taraması ve psikolojik destek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve büyük hasara sebep olan orman yangınları devam ederken, sağlık ekipleri de yangınlardan etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ekipler, her gün ev ev gezip vatandaşlara hem sağlık taraması yapıyor, hem de psikolojik destek sağlıyor.

Haber Merkezi İHA
Yangından etkilenen Manavgatlılara evlerinde sağlık taraması ve psikolojik destek
Yangından etkilenen köylerde sağlık hizmeti vatandaşın ayağına gidiyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangının başladığı 28 Temmuz tarihinden itibaren, alevlerin zarar verdiği köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti götürülüyor.

Köylerde çalınmadık kapı bırakılmıyor

Her gün 6 kişilik sağlık ekibi, vatandaşlara genel sağlık taraması hizmeti ve psikolojik destek sunuyor. Köylerde çalınmadık kapı bırakmayan ekipler, önce muhtarlar ile bir araya gelip, ziyaretlerinin amacını açıkladıktan sonra köylerdeki vatandaşların genel durumu hakkında bilgi alıyor.

Yüzlerce kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı
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28 Temmuz Çarşamba günü Manavgat’ta başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınları, çevre ilçelere de sıçradı.
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Tüm Türkiye’nin durdurulması için seferber olduğu yangın için bugün öğle namazı sonrası saat 14.00’da Manavgat Külliye Cami önünde yağmur duası yapıldı.
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Yağmur duasına Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.
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Yoğun katılımın olduğu yağmur duası sonrası kurban da kesildi. Duada çocuklar tekbirler getirdi.
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Yağmur duasının yapıldığı camiyi gezmeye gelen turistler de duaya ilgi gösterdi. Turistler, dua boyunca olan biteni izledi.
Yüzlerce kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı
Manavgat'ta 8 gündür devam eden orman yangınlarının bir an önce durmasını isteyen cemaat, öğle namazı sonrası yağmur duası yaptı.

Yaşanan travmalar kayıt altın alınıyor, aileler düzenli olarak kontrol ediliyor

Sağlık ekibi tek tek gidilen evlerde genel sağlık taraması yaparken, psikolog ekibi de vatandaşlara sorunları olup olmadığını soruyor.

Yaşanan travmaları kayıt altına alan ekipler, düzenli olarak gelip aileleri kontrol ediyor.

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