Yangından etkilenen Manavgatlılara evlerinde sağlık taraması ve psikolojik destek
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve büyük hasara sebep olan orman yangınları devam ederken, sağlık ekipleri de yangınlardan etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ekipler, her gün ev ev gezip vatandaşlara hem sağlık taraması yapıyor, hem de psikolojik destek sağlıyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangının başladığı 28 Temmuz tarihinden itibaren, alevlerin zarar verdiği köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti götürülüyor.
Köylerde çalınmadık kapı bırakılmıyor
Her gün 6 kişilik sağlık ekibi, vatandaşlara genel sağlık taraması hizmeti ve psikolojik destek sunuyor. Köylerde çalınmadık kapı bırakmayan ekipler, önce muhtarlar ile bir araya gelip, ziyaretlerinin amacını açıkladıktan sonra köylerdeki vatandaşların genel durumu hakkında bilgi alıyor.