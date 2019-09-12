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Yangınlara gönüllüler yetişecek

Orman yangınlarına karşı mücadeleyi güçlendirmek amacıyla özel eğitimli ve sertifikalı gönüllüler yetiştirilecek. Yangına müdahale etmek, her türlü arama kurtarma çalışmalarını ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek gönüllülerin görevi olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadele, özel eğitimli ve ekipmanlı, sertifikalı, kimlikli “gönüllüler” ile güçlendirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığının “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olmak isteyenler, orman bölge müdürlüğüne ya da orman işletme müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunacak. Adaylara, yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLECEK

Eğitim sonucunda yapılacak sınavlarda 70 ve üzeri not alarak başarı gösterenler gönüllü olmaya hak kazanacak. Adaylarda, gönüllü statüsü için teorik ve uygulamalı orman yangınlarıyla mücadele eğitimini başarıyla tamamlama ve sertifikasını almış olma şartı aranacak. Devlet ormanlarında çıkmış yangının söndürülmesine katılan gönüllülerin iaşe giderleri, yangın söndürme faaliyetleri süresince ilgili orman işletme müdürlüğünce, diğer ormanlarda ise sahipleri tarafından karşılanacak. Yangına müdahale etmek, her türlü arama kurtarma çalışmalarını ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek gönüllülerin görevleri arasında olacak.

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