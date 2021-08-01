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ANTALYA

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7ye yükseldi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.

Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.
Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde ve çevresinde yapılan incelemede, evin bahçesindeki zeytinlikte çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cesetlerin Fahri ile eşi Alman Andrea Yiğitokur'a ait olduğu belirlendi.

Evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alan içerisinde cansız bedenine ulaşılan çiftin yangından kaçarken ormanlık alanda alevlerin arasında kalarak can verdiği tahmin ediliyor.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.
Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

Çiftin cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

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