Yapay zeka yanlış teşhis koyarsa suçlu kim?

Gelişen dünyada birçok alanda kullanılan yapay zekâ, sağlık alanına da girdi. Yapay zekâ kullanımı gayriresmi şekilde sağlık sisteminde hızla yayılırken, sağlık sisteminin bu dönüşüme hukuki olarak hazır olmadığını belirten uzmanlar, bunun ilerisi için ciddi hukuki ve etik sorunlara neden olacağı uyarısında bulunuyor.

SAĞLIK SİSTEMİ BU DÖNÜŞÜME HAZIR DEĞİL

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yenidoğan Uzmanı Dr. Ersin Ulu, birçok doktorun yapay zekâyı resmi olmasa da gayriresmi şekilde kullandığı bilgisini verdi. Yapay zekânın “yardımcı araç olmaktan çıkmaması” vurgusu yapan Ulu, “Yapay zekânın ahlakı, sezgisi ve sorumluluk alma kapasitesi yok” diyerek, sağlık sisteminin bu dönüşüme hukuki olarak hazır olmadığını ifade etti. Hukuki boyutu bir örnekle pekiştiren Ulu, “Yapay zekâ ‘Zatürre değil’ dedi. Çocuğu eve gönderdiniz ama çocuk evde öldü. İşte sorun burada başlıyor” ifadelerini kullandı.

MALPRAKTİS DAVALARINDA YENİ DÖNEM

Mevcut sistemde bununla ilgili ciddi hukuki boşluk olduğunu vurgulayan Ulu, sağlık sisteminin bu değişime hazırlıksız yakalandığını kaydedip, “Büyük bir kaos olacak ve biz buna yeterince hazırlanmıyoruz” diye konuştu. Yapay zekânın sağlık sistemine girmesiyle malpraktis davalarında yeni tartışmaların başlayacağına dikkat çeken Ulu, “Doktor ‘Bu kararı yapay zekâya danışarak aldım’ derse sorumluluk kimde olacak?” diye sordu. Ulu, yanlış tıbbi kararda yapay zekâ cezalandırılamayacağından, suçun doktor mu, hastane mi, yazılım ya da şirkette mi olacağının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

DOKTORUN YERİNİ ALAMAZ

Yapay zekânın özellikle radyoloji ve görüntüleme alanında verdiği başarılı sonuçlar da dikkat çekiyor. Buna rağmen insan sezgisinin yerini alamayacağı belirtiliyor. Tam bu noktada yapay zekânın yalnızca matematiksel hesap yaptığını belirterek insan sezgisine dikkat çeken Ulu, “Biz sadece hesap yapmıyoruz. Tecrübemizi, sezgimizi ve etik yaklaşımımızı da kullanıyoruz” dedi. Bazı durumlarda yılların verdiği doktor sezgisinin devreye girdiğini kaydeden Ulu, “Asistan şaşırıyor ama 1 gün sonra tam dediğim şey oluyor. Yapay zekâ bunu yapamaz. Yapay zekâ bugün için ancak ‘karar destek sistemi’ olarak kullanılabilir. Asla doktorun yerini alacak noktada değil” diye konuştu.

En büyük tehlike yanlış yönlendirme

Yapay zekânın zaman zaman olmayan bilimsel yayınlar üretebildiğini söyleyen Yenidoğan Uzmanı Dr. Ersin Ulu, bunun sağlıkta büyük risk oluşturduğunu belirtti. “Bana yayın çıkarıyor ama aslında öyle bir yayın yok. ‘Kontrol et’ diyorum, yine ‘Gerçek’ diyor” ifadelerini kullanan Ulu, özellikle karmaşık vakalarda yanlış yönlendirme riskine dikkat çekti. Yazılım şirketlerinin sistemler üzerindeki görünmez etkisine işaret eden Ersin Ulu, hangi bilginin öne çıkarılacağına yapay zekâ şirketlerinin karar verdiğini söyledi. Yapay zekânın bilgiyi manipüle edebilme gücü olduğunu anlatan Ulu, insanların artık yapay zekâyla dertleşmeye başladığını ve bunun toplum davranışlarını da etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.



