Yaralanan ağabeyinin yerine alevlerle mücadeleye katıldı

Mehmet Kaya, yaralanan ağabeyinin yerine geçip gece gündüz alevlerle mücadele ediyor.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınıyla mücadele etmek için orman işçileri karadan canla başla mücadele ediyor.

Kaya, ağabeyinin yerine aynı ekiple yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

İşçiler alevleri söndürmeye çalışırken dumandan zehirlenebiliyor ya da farklı şekillerde yaralanabiliyor.

İşçilerden Mehmet Kaya, arazözün hortumunu çekerken ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı.

Kaya'nın 1 hafta ayağının üzerine basmaması gerektiğinin bildirilmesi üzerine AFAD gönüllüsü kardeşi Mehmet Kaya, ağabeyinin yerine aynı ekiple yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

"Hiçbir karşılık beklemeden çalışıyorum"

Çardak Mahallesi yakınlarındaki yangına müdahale eden Kaya, herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını söyledi.

AA Mehmet Kaya, acil durum ve afet yönetim teknikeri olduğunu dile getirdi.

Ağabeyinin, söndürme çalışmalarına katılan fedakar işçilerden sadece birisi olduğunu aktaran Kaya, aynı zamanda acil durum ve afet yönetim teknikeri olduğunu dile getirdi.

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Taş evler yapan bir şirketinin bulunduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Yangınla mücadelede ağabeyimin boşluğu oluşsun istemedim. Hemen ağabeyimin yerine gönüllü geldim. Aynı ekiple çalışıyorum. Hortum çekiyorum, yangına müdahale ediyorum. Sadece bir ağacı kurtarmak için bile her şeyi yaparız. Bu savaşta ağabeyimin arkadaşlarını yalnız bırakamazdım. Memleket de ağaçlar da bizim. Ben gönüllüyüm. Hiçbir karşılık beklemeden çalışıyorum. Kaç gündür evime hiç gitmiyorum. Ailemle telefonla konuşuyoruz sadece. Ama kimse merak etmesin, bu yangını söndüreceğiz."

Kara, ilk günden itibaren sahada yürütülen fedakar çalışmanın aynı kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

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