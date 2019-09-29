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POLİTİKA

Yaralılar için de tazminat yolu

Yargıtay, Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırısında yaralananların tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme kararlarını bozdu. Kararla, saldırıda yaralananların da tazminat davası açması yönündeki engel kalktı. 2010’da gemiye inen İsrail askerleri 10 kişiyi öldürmüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mavi Marmara gemisi
Mavi Marmara gemisi

Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıda yaralananların da gemide hayatını kaybedenlerin aileleri gibi tazminat alabilmesinin yolu açıldı. “Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım” kampanyası kapsamında Gazze’ye gitmek üzere 28 Mayıs 2010’da Antalya Limanı’ndan hareket eden “Mavi Marmara” gemisine, Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail güçlerince 31 Mayıs 2010’da müdahale edildi. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemeleri yapıldı ancak yaralananlar da tazminat talebiyle davacı oldu. Yaralıların yerel mahkemelere açtığı davalar, olayın Türk kaza hudutlarında değil, uluslararası sularda meydana gelmesi, mahkemenin başka bir devleti yargılama yetkisinin bulunmadığı gerekçeleriyle reddedildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz üzerine ise dosyalar Yargıtay 4. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemelerin bu yönde verdiği kararları bozdu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Türk ve İsrail hükümetleri arasındaki anlaşmadaki düzenlemeler kapsamında, yerel mahkemenin, İsrail devleti aleyhine yapılmış tazminat taleplerinde

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Hazinesinin davaya dahil etmesi gerektiği ifade edilen kararda, İsrail ile Türkiye arasındaki anlaşmanın maddeleri değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Bir kahramanlık hikayesi: Mavi Marmara
OYNAT 02:17
Bir kahramanlık hikayesi: Mavi Marmara
2010 yılının Mayıs ayında, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için 37 ülkeden 750 aktivisti ve Gazzelilere insani yardım götürmeyi amaçlayan Mavi Marmara, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğradı. İsrail, tamamen insani bir amaçla yola çıkan bu gemide 9 Türk vatandaşını şehit etti.


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