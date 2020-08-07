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Gündem Yargıtay WhatsApp mesajını suç saydı Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim sözlerinin taciz olduğuna hükmedildi
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Yargıtay WhatsApp mesajını suç saydı: 'Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' sözlerinin taciz olduğuna hükmedildi

Yargıtay emsal niteliği taşıyan bir karar verdi. Sosyal medya uygulaması üzerinden gönderilen 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajının cinsel taciz suçu oluşturduğuna hükmedildi.

Haber Merkezi DHA
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Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden gönderdiği ‘Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajı nedeniyle hakkında kamu davası açılan sanığa 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hapis cezası verildi. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği hükmün temyizi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18'inci Ceza Dairesi, dikkat çeken bozma kararı aldı.

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  • Sanığın olay tarihinde gönderdiği 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 105/1 ve 105/2-d maddesine uyan 'cinsel taciz' suçunu oluşturduğu gözetilmeden 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hüküm kurulması nedeniyle yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu.

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Cinsel taciz suçundan kamu davası açıldı

Kararda ayrıca sanık hakkında 'cinsel taciz' suçundan kamu davası açıldığı, sanığın eyleminin soruşturma aşamasında uzlaşma kapsamında olmadığı ancak yapılan yargılama sonucu sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren kişilerin 'huzur ve sükununu bozma' suçu olarak kabul edildiği hatırlatıldı. TCK’nın 253'üncü ve 254’üncü maddeleri uyarınca uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerektiğine işaret edilen kararda, sanığın hukuksal durumunun bu hükümlerin sonucuna göre belirlenmemesi, bozma kararına gerekçe gösterildi.

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