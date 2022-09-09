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Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eş ve çocuklarıyla ilgilenmeyen kocanın, kadına psikolojik şiddet uygulamış sayılacağına hükmetti. Yüksek mahkeme, psikolojik şiddetin ise boşanma sebebi olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi
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Aile Mahkemesi’ne başvuran genç kadın, kocasının kendisi ve çocuklarıyla alakadar olmadığını öne sürdü. Kadının davası; mahkemece reddedildi. Davacı kadın kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddetti. Davacı kadın, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan daire, psikolojik şiddetin boşanma sebebi olduğuna hükmetti.

  • Kararda şöyle denildi: "Mahkeme, her ne kadar feragat ile sonuçlanan önceki boşanma davasından sonra gerçekleştiği iddia edilen fiziksel şiddet vakıasının ispat edilemediğine dikkat çekmiştir. Ancak yapılan yargılama ve toplanan delillerden ve tanık beyanlarından davalı erkeğin davacı kadına karşı evlilik birliği boyunca süregelen psikolojik şiddet uyguladığı ve feragatle neticelenen boşanma davasından sonra da devam eden şekilde eş ve çocuklarla ilgilenmediği ve birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmıştır. Evlilik birliğinin sona ermesine sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğu anlaşılmakla buna dayalı olarak davanın kabulü gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına, Aile Mahkemesi hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Yargıtay içtihatlarına göre boşanmaya yol açan bazı konular ise şöyle sıralandı:

"Çalışmamak, cinsel ilişki kuramamak, cinsel ilişkiden kaçınmak, eski sevgilisini unutamadığını söylemek, evlilik dışı çocuğu olmak, aşırı içki veya uyuşturucu kullanmak, alay etmek ve aşağılamak, küçük düşürmek ve küçümsemek, başkalarıyla kıyaslamak, çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak - sadakatsizlikle suçlamak, eşini sevmediğini söylemek, eşinden soğuduğunu söylemek - başkası ile evleneceğini söylemek, aile ile görüştürmemek - aile yanına bırakmak, evden kovmak, doğumunda ilgilenmemek, ağız ve vücut kokusu tedavisinden kaçınmak, beden temizliğine önem vermemek."

Bir günlük evliliğe ömür boyu nafaka: Sesini duyurmak için şehir şehir geziyor
FOTOĞRAF 10
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Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 33 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi.
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Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Duman, ailesi ile birlikte İstanbul’a döndükten sonra bir daha haber alamadığı eşine boşanma davası açtı.
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Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman, son asgari ücret zammının ardından ödediği nafaka 1345 TL’ye yükseldi.
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Sesini duyurmak için mücadele eden Duman, Samsun’la birlikte toplam 25 şehre yürüyerek yetkililere seslendi.
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Hakkında alınan mahkeme kararları nedeniyle sigortalı bir işte de çalışamayan Duman, 1398 km’lik yolculuğunda günde 1 şehri yürüyerek, sesini duyurmaya çalışıyor.
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Boşanamamasına rağmen eşine ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakıldığına dikkat çeken Mustafa Duman, “Önceden 1 günlük nikahlı eşime aylık 700 TL nafakaya bağlanmıştım. Son asgari ücret zammıyla bin 345 TL nafakaya mahkum edildim. Bu nafaka ömür boyu devam ediyor. 1 günlük eşime aylık bin 345 TL nafaka ödeyen kişiyim. Bu duruma tepki göstermek için Kastamonu’dan İstanbul’a 2 defa, daha sonra da Kastamonu’dan Ankara’ya yürüdüm. Bu yolculuklarda benim gibi mağdurları gördüm. Adalet, hukuk yolundan gittim ama olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm davalarda para cezalarıyla karşılaştım. Cezaevine atıldım, iftiraya uğradım. Son durağım da Samsun oldu. Bundan önce 24 ile giderek toplamda 1398 km’lik yürüyüş yaptım. Geçimimi sağlamak için Samsun’da orman kesimine başladım. 5 yıldır sigortam olamıyor. Hiçbir yerde sigortalı çalışamıyorum. Üstüme atılan iftiralar yüzünden primlerim de gitti. Ormandan kazandığım paralar ile tekrar yürüyüşe başlıyorum. Benim gibi bir sürü nafaka mağduru var” dedi.
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Türkiye’deki şehirleri yürüyerek sesini duyurmak istediğini vurgulayan Duman, “Samsun 25. ilim. Her gün bir ilde konaklayarak, yürüyorum. Şu anda 1398 km’ye ulaştım. 1 günlük evliliğe ömür boyu nafaka verilmesinin sonlandırılmasını istiyorum. Çoluk-çocuğum yok. 1 günlük evlilik için bana verilen karar nasıl bir karar anlayamadım. Benim gibi ömür boyu nafakaya çarptırılan dünyada ve Türkiye’de yok. Bana göre haklıyım ama karar böyle. Artık avukat da tutamaz hale geldim çünkü avukatların bu kanuna da gücü yetmiyor” diye konuştu.
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Mustafa Duman, 1 günlük eşi A. R. B. Duman’a (26) ödediği ömür boyu nafaka cezasından kurtulmak istiyor.
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Mustafa Duman, 1 günlük eşi A. R. B. Duman’a (26) ödediği ömür boyu nafaka cezasından kurtulmak istiyor.
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Mustafa Duman, 1 günlük eşi A. R. B. Duman’a (26) ödediği ömür boyu nafaka cezasından kurtulmak istiyor.
Bir günlük evliliğe ömür boyu nafaka: Sesini duyurmak için şehir şehir geziyor
'Bir gün' evli kaldığı eşine 5 yıldır nafaka ödeyen Kastamonulu 33 yaşındaki Mustafa Duman'ın hayatı adeta duman oldu. Türkiye'yi dolaşarak sesini duyurmaya çalışan Duman'ın ödediği nafaka, son asgari ücret zammıyla birlikte 1345 TL'ye yükseldi.

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