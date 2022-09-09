Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Boşanamamasına rağmen eşine ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakıldığına dikkat çeken Mustafa Duman, “Önceden 1 günlük nikahlı eşime aylık 700 TL nafakaya bağlanmıştım. Son asgari ücret zammıyla bin 345 TL nafakaya mahkum edildim. Bu nafaka ömür boyu devam ediyor. 1 günlük eşime aylık bin 345 TL nafaka ödeyen kişiyim. Bu duruma tepki göstermek için Kastamonu’dan İstanbul’a 2 defa, daha sonra da Kastamonu’dan Ankara’ya yürüdüm. Bu yolculuklarda benim gibi mağdurları gördüm. Adalet, hukuk yolundan gittim ama olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm davalarda para cezalarıyla karşılaştım. Cezaevine atıldım, iftiraya uğradım. Son durağım da Samsun oldu. Bundan önce 24 ile giderek toplamda 1398 km’lik yürüyüş yaptım. Geçimimi sağlamak için Samsun’da orman kesimine başladım. 5 yıldır sigortam olamıyor. Hiçbir yerde sigortalı çalışamıyorum. Üstüme atılan iftiralar yüzünden primlerim de gitti. Ormandan kazandığım paralar ile tekrar yürüyüşe başlıyorum. Benim gibi bir sürü nafaka mağduru var” dedi.