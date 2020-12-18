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ANKARA

Yargıtay'dan işkolik kocaya kötü haber: Boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın eve yeterince vakit ayırmaması ve zamanının büyük bölümünü işyerinde geçirmesini boşanma sebebi saydı.

Haber Merkezi İHA
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Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, oy birliği ile verdiği kararla, boşanma davalarına yeni bir boyut kazandırdı. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmaya karar verdi. Davacı kadın; kendisiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçiren kocasından maddi ve manevi tazminat talep etti. Tarafların boşanmasına hükmeden Aile Mahkemesi, kadının tazminat taleplerini geri geçirdi. Davacı kadın, kararı temyiz etti.

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"Geç saatlere kadar eve gelmiyor"


Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kocanın vaktinin büyük bölümünü işyerinde geçirdiğine dikkat çekti. Eşinin hamilelik döneminde bile eve yeterince zaman ayırmayan kocanın tam kusurlu olduğuna vurgu yapılan Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: “Geç saatlere kadar eve gelmeyen, eşini ve kayın validesini eve almayan, sonrasında ise eve gelmeyen ve gelmek istemediğini bildiren, özel günlerde dahi eşinin yanında bulunmayan erkek boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurludur.

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  • Bu kusurlu davranışlar aynı zamanda davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Kusurun ağırlığı tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile hakkaniyet kuralları gözetilerek kadın yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesi uyarınca manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde manevi tazminat talebinin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir.”

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