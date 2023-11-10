Yargıtay'dan yeni 'AYM' açıklaması: Anayasa koyucunun iradesini yok sayarak 14'üncü maddeyi işlevsiz bırakmıştır

Yargıtay (Foto: Arşiv)
Anayasa Mahkemesi, Gezi davasında mahkum olduktan sonra vekil seçilen Can Atalay için hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM'nin kararına, 'Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı' gerekçesiyle uyulmamasına hükmedip karara imza atan 9 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.
Söz konusu gelişmeler sonrası yetkisini aşan ve yargıyı krize sokan Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesine büyük tepki gelmişti.
Muhalefet partilerinin temsilcileri ise Yargıtay'ı hedef göstermişti.
"AYM, Anayasa koyucunun iradesini yok saydı"
Yargıtay'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca Anayasa Mahkemesinin değil, tüm yargı organlarının görevidir."
Ayrıntılar geliyor...
Anayasa Madde 14 nedir?
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.