'Yarısı Bizden' kampanyası: Başvuranların evi ne zaman yıkılacak?

Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında İstanbul'da başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular 77 bini aştı.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, kampanyayla ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.İ





stanbul'da yaklaşık 1,5 milyon konutun riskli olduğunu tespit ettiklerini belirten Kurum, "Rızaya dayalı 200 bin konutumuzun yerinde yapıyoruz 100 bin konutu rezerv alanda yapıyoruz" dedi.

"200 bini aşarsa kura çekilecek"





Kampanyaya başvuruların 29 Mayıs'a dek süreceğini hatırlatan Kurum, sürecin nasıl işleyeceğine dair şu bilgileri paylaştı: "Ekiplerimiz binaya gidecekler ön tespitlerini yapacaklar riskli bina şerhi konulmayacak, 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra süreci yürüteceğiz. Bu bina dönüşmelidir diyeceğiz. 200 bini aşarsa başvuran vatandaşlarımızdan geçerli olanları torbaya atıp kura çekeceğiz. TOKİ başkanlığımızca inşaatı biz, devletimiz yapacak. 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Aylık 5 bin 200 kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Kiracıya 2 aylık yardım vereceğiz. Vatandaşımız 2+1 daire için 750 bin lira ödeyecek."





"Başvuruların hepsi geçerli olursa limit doldu"





Kampanyaya 77 bin 136 başvuru yapıldığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, "Bu 425 bin bağımsız bölüme, 1 milyon 600 bin vatandaşımızı etkileyen bir duruma tekabül ediyor. Bunların hepsi geçerli olursa limit dolmuş durumda. Bakacağız. Riskli mi değil mi, 3'te 2 çoğunluk sağlandı mı diye" dedi.

Rezerv alanlarda 100 bin konut





Kurum, rezerv alanlarda yapılacak 100 bin konuta ilişkin ise şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın donatı alanında kalan yerleri var. Yıllardır evi var ama imar planında orası yol, okul. Bu vatandaşlarımız tapu alamıyor, yenileyemiyor. Oluşturacağımız uydu kentlerde rezerv konutlara arsadaki değeri neyse yeni konutlara götüreceğiz, maliyetten değeri düşeceğiz, kalan varsa yarısını biz karşılayacağız, yarısını vatandaşımız. Otopark, yeşil alan, ulaşım sorunlarının çözümüne ilişkin irade koyacağız."







