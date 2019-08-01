YAŞ kararları açıklandı: 14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi 14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi" dedi. Kalın, halen 241 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacağını belirtti.

Haber Merkezi 01 Ağustos 2019, 16:46 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019, 17:19 AA