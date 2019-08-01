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POLİTİKA

YAŞ kararları açıklandı: 14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi

14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi" dedi. Kalın, halen 241 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

  • Kalın, YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildiğini belirtti.

Kalın, şunları kaydetti:

  • "Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacaktır. Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacaktır. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe terfi ettirildi."

Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.

Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.

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