Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan ‘Kafalar’ın davasında karar: Hapis cezaları ertelendi

Sosyal medya içerik üreticileri “Kafalar” grubunun üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, geçtiğimiz yıllarda “100 bin TL ile 1 gün geçirmek” isimli bir video paylaştı

Videonun duyurusunu yapan grup, "Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL... Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs'ta güzelce ezelim?" diye yazdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince videoda yasa dışı bahis sitesi reklamının yapıldığı tespit edildi.

Grubun attığı tweet'lerde kumar sitesinin ismi verilirken, videoda da sitenin isminin görüntüsü yer aldı. Polis, grup üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin'i gözaltına alındı.

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'MENAJERİMİZ YÜKLEDİ' SAVUNMASI

İfadeleri alınan grup üyeleri, videoyu menajer Arda Kofoğlu'nun siteye yüklediğini, Bilal, Atakan ve Fatih'in Kıbrıs'a giderek video çekip ilgili sitenin reklamını yapmasına menajerleri Arda'nın aracılık ettiğini, sitenin Kıbrıs'ta olması nedeniyle yasal bir sorun yaşamayacaklarını düşündüklerini, Kıbrıs'a gittiklerini ve videoyu çektiklerini; videoda kullanılan paraların gerçek para olmadığını amaçlarının kanallarında 1 milyon aboneye ulaşmak olduğunu, amaçlarının eğlenmek olduğunu, videonun insanları yasa dışı bahis sitelerine yönlendireceklerini düşünmediklerini, videoları ne kadar çok izlenirse takipçi sayılarının artacağını, site ve yetkilileri ile alakalarının olmadığını beyan etti.

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BEŞ'ER YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fenomenler ve menajerleri hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5. Maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle 5’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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KARAR ÇIKTI: 10 AY HAPİS



Olaya ilişkin İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı.

Hakim, grubun üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile menajerleri Arda Kofoğlu’nun 10 ay hapis ve

80'er lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıklar hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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