Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan Kafaların davasında karar Hapis cezaları ertelendi
İSTANBUL

Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan ‘Kafalar’ın davasında karar: Hapis cezaları ertelendi

Yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle haklarında 5 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya içerik üreticisi "Kafalar" grubu hakkında mahkeme kararını açıkladı. Hakim, grup üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin ve menajerlerinin 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Haber Merkezi İHA
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan ‘Kafalar’ın davasında karar: Hapis cezaları ertelendi
'Kafalar' grubu üyeleri Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin.

Sosyal medya içerik üreticileri “Kafalar” grubunun üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, geçtiğimiz yıllarda “100 bin TL ile 1 gün geçirmek” isimli bir video paylaştı

Videonun duyurusunu yapan grup, "Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL... Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs'ta güzelce ezelim?" diye yazdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince videoda yasa dışı bahis sitesi reklamının yapıldığı tespit edildi.

Grubun attığı tweet'lerde kumar sitesinin ismi verilirken, videoda da sitenin isminin görüntüsü yer aldı. Polis, grup üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin'i gözaltına alındı.

"Kafalar" grubu gözaltına alındı
HAYAT
"Kafalar" grubu gözaltına alındı

'MENAJERİMİZ YÜKLEDİ' SAVUNMASI

İfadeleri alınan grup üyeleri, videoyu menajer Arda Kofoğlu'nun siteye yüklediğini, Bilal, Atakan ve Fatih'in Kıbrıs'a giderek video çekip ilgili sitenin reklamını yapmasına menajerleri Arda'nın aracılık ettiğini, sitenin Kıbrıs'ta olması nedeniyle yasal bir sorun yaşamayacaklarını düşündüklerini, Kıbrıs'a gittiklerini ve videoyu çektiklerini; videoda kullanılan paraların gerçek para olmadığını amaçlarının kanallarında 1 milyon aboneye ulaşmak olduğunu, amaçlarının eğlenmek olduğunu, videonun insanları yasa dışı bahis sitelerine yönlendireceklerini düşünmediklerini, videoları ne kadar çok izlenirse takipçi sayılarının artacağını, site ve yetkilileri ile alakalarının olmadığını beyan etti.

YouTuber'dan gençlere skandal tavsiye
HAYAT
YouTuber'dan gençlere skandal tavsiye

BEŞ'ER YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fenomenler ve menajerleri hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5. Maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle 5’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

KARAR ÇIKTI: 10 AY HAPİS


Olaya ilişkin İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı.

Hakim, grubun üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile menajerleri Arda Kofoğlu’nun 10 ay hapis ve

80'er lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıklar hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Youtuber'a mahkemeden rekor ceza
HAYAT
Youtuber'a mahkemeden rekor ceza

Aranan sosyal medya fenomeni Burak Aydoğduoğlu yakalandı
HAYAT
Aranan sosyal medya fenomeni Burak Aydoğduoğlu yakalandı

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakim karşısına çıkacak: Yasadışı yollardan maymun sahipleniyordu
HAYAT
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakim karşısına çıkacak: Yasadışı yollardan maymun sahipleniyordu

Video: Sosyal medya fenomeni Nusret'i fena tiye aldı


Abone Ol Google News
Kötü kokular geliyordu

Kötü kokular geliyordu

​Haber alamadıkları ev arkadaşlarını odasında ölü olarak buldular.
Sipariş üzerine yapıyor

Sipariş üzerine yapıyor

Yurt dışında görüp başladı, hayran bırakıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz program: Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu

​Emniyet'ten #12Nisan açıklaması.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.