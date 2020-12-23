Hayat Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakim karşısına çıkacak Yasadışı yollardan maymun sahipleniyordu
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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında 10 yıl 6 ay hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakim karşısına çıkacak: Yasadışı yollardan maymun sahipleniyordu

Yasadışı yollardan maymun sahiplendiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle İzgi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi İHA
Meriç İzgi
Meriç İzgi

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin evine geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla maymun sahiplendiği gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonla maymun fenomenden alınarak hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

Olayın ardından yeniden yasadışı yolla maymun sahiplenen İzgi’nin ikinci kez sahiplendiği maymun da elinden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

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Hakkında iddianame düzenlendi

Meriç İzgi’nin yeniden yasadışı yolla maymun sahiplenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3. maymuna da el koyup hayvanat bahçesi yetkilerine teslim etmişti.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Meriç İzgi hakkında iddianame düzenlendi.

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Hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, fenomen hakkında "zincirleme şekilde kaçakçılık" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle İzgi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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