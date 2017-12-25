YouTuber'dan gençlere skandal tavsiye

Sosyal medya fenonemi Danla Bilic, Youtube'da yayınladığı bir video nedeniyle hakkında soruşturma açıldı.

Youtube'da 1.4 milyon, Instagram'da ise 2.4 milyon takipçisi olan Danla Bilic, yayınladığı bir video nedeniyle adliyelik oldu. Vatan'ın haberine göre, Danla Bilic, "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle 'Gençleri intihara teşvik ediyor' diye savcılığa şikayet edildi. Bilic hakkında soruşturma açıldı.

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