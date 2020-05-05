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Gündem Yasak kalkar kalkmaz tatilciler akın etti Ekipler teker teker adreslerini aldı
MUĞLA TÜRKİYE

Yasak kalkar kalkmaz tatilciler akın etti: Ekipler teker teker adreslerini aldı

Muğla’da kalkan seyahat kısıtlamasının ardından Bodrum’a gelen araç sayısında artış olmaya başladı. Bodrum’da yazlık evi olan vatandaşların az sayıda da olsa ilçeye giriş yaptığı öğrenildi. Ekipler, yabancı plakalı araçları durdurarak Bodrum’a giriş yapanların teker teker ateşlerini ölçtü, ilçede ikametgah edecekleri adres bilgilerini aldı.

Haber Merkezi İHA
Yasağın kalkmasının ardından Muğla'ya giriş yapan araçlar teker teker kontrol edildi.
Yasağın kalkmasının ardından Muğla'ya giriş yapan araçlar teker teker kontrol edildi.

31 ilde uygulanan seyahat kısıtlamasından çıkarılan 7 ilden biri olan Muğla’da trafik uygulamaları sıklaştırıldı. Özellikle Bodrum’a gelen araç sayısında azda olsa artış olduğu görüldü.

İHA
Muğla'ya giriş yapan araç sayısında artış.

BOBDRUM'A AKIN ETTİLER

Torba uygulama noktasında trafik kontrolü yapan polis ve jandarma ekipleri, yabancı plakalı araçları durdurarak Bodrum’a giriş yapanların teker teker ateşlerini ölçtü, ilçede ikametgah edecekleri adres bilgilerini aldı. Az sayıda tatilcinin de yasak kalkar kalkmaz Bodrum’a gelmeye başladığı öğrenildi.

İHA
Yasağın kalkmasıyla birlikte Muğla'ya giriş yapan araç sayısında artış.

İHA

İHA

İHA
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