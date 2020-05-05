Yasak kalkar kalkmaz tatilciler akın etti: Ekipler teker teker adreslerini aldı

31 ilde uygulanan seyahat kısıtlamasından çıkarılan 7 ilden biri olan Muğla’da trafik uygulamaları sıklaştırıldı. Özellikle Bodrum’a gelen araç sayısında azda olsa artış olduğu görüldü.
BOBDRUM'A AKIN ETTİLER
Torba uygulama noktasında trafik kontrolü yapan polis ve jandarma ekipleri, yabancı plakalı araçları durdurarak Bodrum’a giriş yapanların teker teker ateşlerini ölçtü, ilçede ikametgah edecekleri adres bilgilerini aldı. Az sayıda tatilcinin de yasak kalkar kalkmaz Bodrum’a gelmeye başladığı öğrenildi.