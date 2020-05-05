Yasak kalkar kalkmaz tatilciler akın etti: Ekipler teker teker adreslerini aldı

Hayat

Mutlu ve başarılı çocuklar için 6 altın öneri

Duygusal zekanın, bilişsel zekadan farklı olarak her yaşta ve her koşulda geliştirilebildiğini belirten uzmanlar, buna karşın temeli çocuklukta atıldığında çok daha etkili ve hızlı yol kat edildiğini vurguluyor. Koronavirüs sürecinde evde kaldığımız bugünlerde de çocukların duygusal zekasını geliştirmenin 6 etkili yolunu anlatan uzmanlar, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.