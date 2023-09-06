Yaşanan su baskınları İBB'nin 'Su taşkını sorunlarını çözdük' yazılı reklam panosunu akıllara getirdi

İBB'nin 'su taşkını sorunlarını çözdük' dediği İstanbul'da sokaklar göle döndü.
İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele neden oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı.
Birçok ev ve iş yerini su basarken, sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşkınlar nedeniyle 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün akşamki yağışlardan 1754 ev ve işyerinin etkilendiği belirtildi.
'Su taşkını sorunlarını çözdük' demişlerdi
Yaşananlar ise akıllara İBB'nin "İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" yazılı reklam panosunu getirdi.
Bir yalanı daha
İBB'nin 'İncirli Caddesi'ni düzenledik' dediği reklam panosunda da yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Bir vatandaş, söz konusu panoyu ve caddenin halini videoya çekerek "İncirli Caddesi tekrar yenilenmeye başlandı. Çünkü tamamı yenilenmemişti. O da yalan oldu" ifadelerini kullanmıştı.