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Yaşanan su baskınları İBB'nin 'Su taşkını sorunlarını çözdük' yazılı reklam panosunu akıllara getirdi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. Yaşananlar, İBB'nin "İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" yazılı reklam panosunu akıllara getirdi.

10:06 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB'nin 'su taşkını sorunlarını çözdük' dediği İstanbul'da sokaklar göle döndü.

İBB'nin 'su taşkını sorunlarını çözdük' dediği İstanbul'da sokaklar göle döndü.

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele neden oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı.

Birçok ev ve iş yerini su basarken, sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşkınlar nedeniyle 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün akşamki yağışlardan 1754 ev ve işyerinin etkilendiği belirtildi.

'Su taşkını sorunlarını çözdük' demişlerdi

Yaşananlar ise akıllara İBB'nin "İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" yazılı reklam panosunu getirdi.

Bir yalanı daha

İBB'nin 'İncirli Caddesi'ni düzenledik' dediği reklam panosunda da yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Bir vatandaş, söz konusu panoyu ve caddenin halini videoya çekerek "İncirli Caddesi tekrar yenilenmeye başlandı. Çünkü tamamı yenilenmemişti. O da yalan oldu" ifadelerini kullanmıştı.


Sel acısı
Sel acısı

İstanbul'da aniden bastıran yağış bir saatte Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy'ü göle çevirdi. 2 kişi sel sularına kapılarak can verdi. Akşam saatlerinde başlayan yağış sonrasında üç ilçede binden fazla ev ve iş yerini su bastı, dereler taştı, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye 1 saatte metrekare başına 128 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ile İğneada beldesinde etkili olan sağanak, dereleri taşırdı. Demirköy'de, orman içindeki turistik bungalov evlerin bulunduğu kamp alanı sular altında kaldı. Bungalov evler taşkında kağıt gibi sürüklendi. Sele kapılan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan 4 kişi ise 200 kişilik ekiple aranıyor.



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