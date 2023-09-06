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Küçükçekmece'de selde mahsur kalan TIR şoförü dehşet anlarını anlattı: Tam olarak bir felaket yaşadım

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ardından Küçükçekmece'de birçok bölge su altında kaldı. Selde mahsur kalan TIR şoförü Okan Şişer "5 dakika geç kalsaydım sele kapılabilirdim. Tam olarak bir felaket yaşadım" dedi. 

09:48 . 6/09/2023 Çarşamba
DHA
Selde mahsur kalan TIR şoförü dehşeti anlattı

Selde mahsur kalan TIR şoförü dehşeti anlattı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde su baskınlarına yol açtı. Yağıştan etkilenen noktalardan biri de Küçükçekmece Gümrükyolu Hatboyu Caddesi oldu. Su altında kalan caddede TIR içinde mahsur kalan TIR şoförü Okan Şişer o anları anlattı.

"Akşam içerde mahsur kalanlar vardı"

Şişer, "Akşam perdeleri kapatmış TIR'ın içinde yatıyordum. Her şey 5 dakika içeresinde oldu. 5 dakika sonra perdeleri bir açtım insan boyu kadar su vardı. İçerde arabalar yüzüyordu. Dereden çok şiddetli bir şekilde su geliyordu, ben de kendimi kurtarmak için, içeride iki TIR'cı arkadaş vardı, onlara da ' kaçın kurtarın kendinizi' dedim. Ben de TIR'la içerde manevra yaparak çıkıp kendimi kurtardım. 5 dakika geç kalsaydım sele kapılabilirdim. Can kurtarma ekipleri dalgıçlar falan geldi buraya. Güvenli bölgeye çıkarak geceyi orada geçerim. Akşam içerde mahsur kalanlar vardı. Kafenin çatısında insanlar mahsur kalmıştı, su yüksekti. Çok korkuyordum. Tam olarak bir felaket yaşadım." dedi.

Akşam ve gece saatlerinde yaşanan yoğun selin ardından günün ilk ışıklarıyla sular çekilmeye başladı. Ekiplerin kalan bölgedeki çalışması sürüyor.  



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#Küçükçekmece
27 dakika önce
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