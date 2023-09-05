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İBB'nin 'Düzenledik' dediği İncirli Caddesi savaş alanı gibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hazırladığı afişlerde düzenlediğini iddia ettiği Bakırköy'deki İncirli Caddesi savaş alanı gibi. Önce afişi sonra da caddenin geldiği son hali videoya kaydeden bir vatandaş "İncirli Caddesi tekrar yenilenmeye başlandı. Çünkü tamamı yenilenmemişti. O da yalan oldu" ifadelerini kullandı.

16:53 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İBB'nin aldatmaca afişini vatandaş ifşaladı.

İBB'nin aldatmaca afişini vatandaş ifşaladı.

Bakırköy İncirli Caddesi'ne giden bir vatandaş, İBB'nin reklam afişlerinin ardındaki gerçeği gözler önüne serdi.

Çektiği videoda İBB'nin hazırladığı 'İncirli Caddesi'ni düzenledik' yazılı afişi gösteren vatandaş, daha sonra caddenin gerçek halini çekti.




Kaldırımların söküldüğünün görüldüğü caddede yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten vatandaş,
"İncirli Caddesi tekrar yenilenmeye başlandı. Çünkü tamamı yenilenmemişti. O da yalan oldu"
ifadelerini kullandı.

'Peki caddenin bundan haberi var mı?'

İBB'nin afişlerdeki aldatmacasını ortaya çıkaran video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Bazı kullanıcılar
'Peki caddenin yenilendiğinden haberi var mı?', 'Ekrem İmamoğlu İBB’sinin kabiliyeti yıkmaya yetiyor. Projenin yıkma kısmı tamamlanmış. Buna şükretmenizi bekliyorlar bence'
gibi yorumlarda bulundu.


#İBB
#Bakırköy
#İncirli
11 dakika önce
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