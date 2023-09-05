İBB'nin 'Düzenledik' dediği İncirli Caddesi savaş alanı gibi

İBB'ye bağlı İSKİ, İstanbulluların cep telefonlarına gönderdiği kısa mesajla, su tasarrufu çağrısında bulunmuş, dağıtım yerlerine ise bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde yazı göndermişti. Vatandaşları su kullanımı konusunda özenli olmaya davet eden İBB, kentin pek çok noktasında sulama sistemlerini çalıştırmaya devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, park ve bahçelerdeki sulama sistemlerinin tümünün çalıştırıldığı ortaya çıktı.