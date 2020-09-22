Yaşasın okulumuz: Koronavirüs nedeniyle kapalı olan okullar dün kapılarını açtı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde dün başladı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde okullarda ders zili çaldı. Veliler ve öğrenciler, sabah 08.45’ten itibaren okula gelmeye başladı. Yeni bir eğitim hayatına adım atan öğrenciler de okul arkadaşlarıyla oyun oynayarak kaynaştı. Okul yöneticilerinin sosyal mesafe kurallarıyla ilgili yaptığı uyarılar üzerine veliler okul bahçesinin dışına çıkarıldı. Daha sonra öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sıraya girdi.

Miniklere uymaları gereken tedbirler öğretildi.

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İLK GÜN SORUNSUZ GEÇTİ

Yöneticiler, okulda uyulması gereken hijyen kurallarına ilişkin öğrencilere bilgi verdi. Okul dışından töreni izleyen velilere de alınan tedbirler konusunda bilgi verilerek, endişe duymamaları istendi. Okul yöneticileri daha sonra ne kadar süreyle, nasıl bir eğitim uygulanacağını anlattı. Törende daha sonra öğrenciler İstiklal Marşı’nı okudu. Öğretmenleri tarafından ateşleri ölçülen öğrenciler, ellerine dezenfektan sürerek sınıflarına giriş yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yüz yüze eğitim için kapılarını açan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu’nda ilk ders zilini çaldı. Ziyaret ettiği bir sınıfta öğrencilere hijyen konusunda bilgi veren Yerlikaya, hediye ettiği balonları öğrencilerle birlikte okul bahçesinde uçurdu. Öğrenciler, 5 dersi tamamlayarak öğretmenleri tarafından kurallara uyarak tek tek okuldan çıkarıldı. Okul girişinde bekleyen ailelere, görevliler sürekli sosyal mesafe uyarısı yaptı. Öğretmenleri tarafından büyük bir titizlikle dışarı çıkarılan çocuklar aileleri ile buluşturuldu. Bazı çocuklar yakınlarını maskeden dolayı tanımayınca, görevliler, çocuklar maskelerden dolayı tanıyamıyor el kaldırın denildi. Minik çocuklar, oyun oynadıklarını ve yeni arkadaşlar edindiklerini söyledi.

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BAKAN OYUNLARA EŞLİK ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da yüz yüze eğitime başlayan okullara ziyarette bulunup, öğrencilerle sohbet etti. Selçuk, sınıflarda ilk dersini yapan öğrenciler ve öğretmenlerle görüştü. Selçuk, bahçede koronavirüs nedeniyle bahçede temassız oyunla uyum etkinlikleri yapan öğrencilere eşlik ederken, koronavirüs salgını nedeniyle okul binalarına alınmayan velilerle de sohbette bulundu. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla da “Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik.” dedi.

HER ŞEY YOLUNDA HOCAM

Selçuk, sosyal medya hesabından “#yaşasınokulumuz” etiketiyle paylaşımda bulundu. Selçuk, şunları kaydetti: “Bir okulun yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun, coşku, istek, heves, bilgi, sevgi ve daha çok şey gerek. Şükür, kavuştuk bunlara. Eskiden ara ara sınıf kapılarını açar, ‘Her şey yolunda mı çocuklar?’ diye sorardım. Bugün illere, ilçelere, köy okullarına bağlandım telefonla. Ankara’daki okullarımıza uğruyorum.

‘Her şey yolunda Ziya Hoca’m’ dediler. Dört bir yandan fotoğraflar geliyor. Her fotoğraf bayram tebriği gibi. Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik.”

Çocukları cesaretlendirin

Ziya Selçuk (sol)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimin ilk gününü değerlendirdi. 1 milyonun üzerinde öğrencinin okula adım atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Selçuk, “Gönül isterdi ki 18 milyon öğrencimizin hepsi eğitim yuvalarını şenlendirsinler. Ancak bu yıl sadece 1’inci sınıf ve okul öncesi çocuklarımıza nasip oldu” diye konuştu. Selçuk, “18 milyon öğrencimizin tamamının yüz yüze eğitime başlayacakmış gibi hazırlıkların yapılmış olması bizi rahatlatan kısım. Sahada 3 bin 800 kadar denetmenimiz çalışıyor. HES ile okul yöneticilerimiz anlık olarak bilgilendiriyorlar” dedi. Bakan Selçuk, bu süreçte özellikle velilerden, öğretmenlerden çocuklarla daha çok sohbet etmelerini, daha çok konuşmalarını, onları daha çok dinlemelerini, çocukların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamalarını istedi. Selçuk, çocukları her zaman olduğundan daha çok cesaretlendirmek gerektiğinin altını çizdi.

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ONLAR SÖZLERİNİ TUTTU

Okullar açıldığında çocuklara ‘ziyafet’ sözü veren kişi ve kurumlar dediklerini yaptı. Okulların kapandığı ilk günlerde çocukların moralini yüksek tutmak isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından, “İlk teneffüs 40 dakika” sözü verince birçok kurum ve kişiden destek gelmişti. Kimi belediye başkanı ilinin en meşhur yiyeceğini vadederken; kimi spor kulübü de futbol topu söz vermişti. Dün yüz yüze eğitimin başlamasıyla verilen sözler de yerine getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 81 ilde 81 okula pişmaniye ulaştırdı. Kahramanmaraş’ta yeni dönem Maraş dondurması ile başladı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çocuklara verdiği 81 ilde 81 okula leblebi sözünü yerine getirdi. Akıma ‘öğrencilere kestane şekeri’ sözüyle katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okul heyecanına ortak olduğu öğrencilere kestane şekeri dağıttı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in verdiği meyve sözü yerine getirildi. Tokat’ın Erbaa ilçesinde 81 ilde 81 okula Erbaa yaprağıyla hazırlanan zeytinyağlı yaprak sarması gönderdi. Samsun’da da öğrencilere 11 bin simit dağıtıldı.