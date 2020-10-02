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Gündem Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai elinden ameliyat oldu
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Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai elinden ameliyat oldu

Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler olay yaratmış, şarkıcı tutuklanmıştı. Cezaevinde bulunan Sezai, Meriç'i dövdüğü elinden ameliyat oldu. Şarkıcı bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine geri gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Sezai'nin adliye getirilirken sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.
Sezai'nin adliye getirilirken sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede bir gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Sezai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.

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Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
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Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


Ne olmuştu?

Halil Sezai, Tuzla'da 15 Eylül sabahı komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darp etmişti. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması günmee bomba gibi düşmüştü. İlk önce özür dileyen ardından da görüntülerin çarpıtıldığını idda eden Sezai, tutuklanmıştı.

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