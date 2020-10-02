Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai elinden ameliyat oldu

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede bir gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Sezai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.
Ne olmuştu?
Halil Sezai, Tuzla'da 15 Eylül sabahı komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darp etmişti. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması günmee bomba gibi düşmüştü. İlk önce özür dileyen ardından da görüntülerin çarpıtıldığını idda eden Sezai, tutuklanmıştı.