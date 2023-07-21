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Yavuz Ağıralioğllu Akşener ve Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız ve kifayetsiz adaylığınızın sonucunu görmüş olduk

28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından koalisyon masasındaki kaos sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı 'gizli' protokol ise bir kez daha tartışmaların fitilini ateşledi. Seçim dönemi İYİ Parti'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurulan masada olmasına ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu zehir zemberek konuştu. Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Ağıralioğlu, "Herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu" ifadelerini kullandı.

14:38 . 21/07/2023 Cuma
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Kılıçdaroğlu-Ağıralioğlu-Akşener

Kılıçdaroğlu-Ağıralioğlu-Akşener

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs hezimetine rağmen 'Bu bir yenilgi değil' çıkışı yapmayı sürdürüyor. Hem partisinden hem de seçmenden yükselen istifa seslerine kulak tıkayan CHP lideri son olarak Zafer Partili Ümit Özdağ ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı için yaptığı gizli protokolü de canlı yayında açıkladı. Bu sözlere koalisyon ortaklarından tepki yağdı. Seçim döneminde koalisyon ortaklığına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu ve Meral Akşener'i hedef aldı.

Zehir zemberek sözlerle yüklendi

'İYİ Parti'yi masaya, Altılı Masa'yı gizli protokollere, milletin ümidini kendi siyasi hırsına kurban veren bu utanmazlık helalleşme vaatleriyle geçirdiği seçimin sonunda sebep olduğu bu yıkımı kimlerle ve nasıl helalleşerek telafi edebilir?' diyen Yavuz Ağıralioğlu, şu sözleri kullandı:

Dün akşamki programı izledim. Millete hizmet iddialarımızın; hangi ucuz heves ve pazarlıkların, hangi mahcubiyetten mahrum tavırların ve hangi kifayetsiz siyasi kurnazlığın elinde, hususi olarak İyi Parti'ye, umumi olarak da muhalif seçmen ve Türk Milleti'nin değişim umuduna adeta pusu kurularak nasıl heder edildiğini bizzat adayın kendisinden duymuş olduk.

'Utanmazlık helalleşme vaatleriyle geçirdiği seçimin sonunda...'

İYİ Parti'yi masaya, Altılı Masa'yı gizli protokollere, milletin ümidini kendi siyasi hırsına kurban veren bu utanmazlık helalleşme vaatleriyle geçirdiği seçimin sonunda sebep olduğu bu yıkımı kimlerle ve nasıl helalleşerek telafi edebilir? Sizi izleyince herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu."




#Yavuz Ağıralioğlu
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
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