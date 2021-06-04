Yaz sezonu açıldı: Uzungöl tam kapanma sonrası ilk misafirlerini ağırlıyor

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, kademeli normalleşmeyle sezon açılırken, misafirler de ağırlanmaya başlandı.

Turistler, göl kıyısında temiz havada doğa yürüyüşü yapıp, fotoğraf çektirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlayan Ürdün-Trabzon uçuşları kapsamında kente gelen turistler, Uzungöl’ün eşsiz doğasında vakit geçirdi.

DHA

Yaz sezonunun ilk günlerinde az sayıda konuğun ağırlandığı turizm merkezinde ilerleyen günlerde turlarla birlikte ziyaretçilerin sayısının artması bekleniyor.

GÜNDEM Uzungöl buz tuttu

DHA

‘TEDBİRLERLE GEZMEYE BAŞLADIK’

Uzungöl’e hayran kaldıklarını belirten Muhammet Oymak, “Denizli’den geldik. Uzungöl’ü çok merak ediyorduk. Normalleşme ile birlikte tedbirlerimizi alarak gezmeye başladık. 1 yıl boyunca evde kalmıştık. Buralara gelmek ve bu muhteşem doğada vakit geçirmek bize çok iyi geldi. Normalde buralar çok kalabalık oluyormuş ama şimdi fazla kimse yok. Çok kalabalık olmadan sakin bir yerken gezelim istedik” dedi.

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DHA

‘GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER’

Aylardır evlerde kapalı kaldıklarını ve nefes almak için Uzungöl’e geldiklerini belirten Nuray Aksu da “Erzurum’dan geldim, daha önce buraya gelmiştim; hayran kalmıştım Uzungöl’e. O zamanlar çok kalabalıktı burası ama şimdi daha sakin. Burası gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer” diye konuştu.

GÜNDEM Saat 6'da başladı: Uzungöl'de kaçak binalar yıkılıyor

DHA

Hareketlilik yavaş yavaş başladı

Halit Kadir ise “Uzungöl’de fotoğrafçı olarak çalışıyorum. Hareketlilik yavaş yavaş başladı. Burası zaten herkesin gelip görmek istediği doğa harikası bir yer. İlerleyen dönemde normalleşme ile birlikte daha da ziyaretçi ağırlamaya başlayacağız” dedi.

FOTOĞRAF 14 Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'deki turizm işletmelerinde, normalleşme sürecine uygun olarak gerekli hijyen tedbirleri alınıp, misafirler ağırlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle göl ve çevresinde uygulanacak 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi çalışmalarına da başlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kent ziyaretinde Uzungöl'ü dünya markası yapacağız diyerek açıkladığı, ilk etabı 3 milyon liralık projenin detay ve ihale sürecine ilişkin görsel paylaşımında bulundu. 1’inci etabı 30 Haziran’da ihaleye çıkmaya hazırlanan proje kapsamında; görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreatif faaliyetlerin düzenleneceği ortamın sürdürülebilir olarak yeniden oluşturulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca projenin detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, Çaykara ilçesinde yer alan ve eşsiz güzelliği ile ziyaretçilerini karşılayan Uzungöl’ün çevresinde alana özgü doğal yapı korunarak, tarihi ve yöreye özgün iyileştirmeler yapmak amacıyla rekreasyon alanı Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi çalışmalarına başlanmıştır. Proje kapsamında görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılarak, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreatif faaliyetlerin düzenleneceği ortamın sürdürülebilir bir şekilde yeniden oluşturulması amaçlanmaktadır denildi. İlk etap çalışmalarının onaylanıp, ihale sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, Uzungöl Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi’nde 2 bin metre uzunluğunda ahşap korkuluk, kaldırım, bazalt bordür ve rulo çim yapımını içeren ilk etap çalışmaları, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararı ile onaylanmıştır. 1’inci etap proje ihalesi, 30 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır. 2’nci etap proje çalışmaları ise devam etmektedir denildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydederek, Uzungöl, şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli bir turizm destinasyonu. Yerli ve yabancı turistlerimizin gözdesi olan Uzungöl’ün hem çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi hem de tanıtımı için yoğun çalışma yürütüyoruz. Bölgede kullanımdan dolayı eskiyen tüm alanları güzel bir görünüme kavuşturmak için 30 Haziran’da Uzungöl Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi’nin ihalesini gerçekleştireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın desteğiyle sonbaharda yapımına başlayacağımız toplam 12 milyon liralık çevre düzenlemesi çalışmasını kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Uzungöl ile ilgili çalışmalarımızda bize her zaman destek olan Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor. Uzungöl'e yeni çehre: Daha da güzelleşecek Trabzon'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle uygulanacak 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin ihale hazırlıklarına başlandı. 1'inci etabı 30 Haziran'da ihaleye hazırlanan proje kapsamında; görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreatif faaliyetlerin yapılabileceği ortamın sürdürülebilir olarak yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Çok daha yeşil bir göl çevresi oluşturmaya çalıyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna gelindiğinde çok daha farklı bir Uzungöl ortaya çıkarmak” dedi. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapı yıkımlarının ardından turizm merkezleri için başlatılan çalışmalar sürüyor. Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da gündeme getirdi. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, zamanla artan artan imar sorununa çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı. Ancak imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nce göl ve çevresinde 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi hazırlandı. Proje ile görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreasyon alanları oluşturulacak. Alt yapı çalışmaları tamamlanan projenin ikinci etabında uygulanacak kentsel dönüşümle göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapılar yıkılacak, özel mülkiyetli araziler ise kamulaştırılacak. Görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak Uzungöl, beton ve yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak. 2022’de tamamlanması planlanan proje ile çevresi tamamen açılacak Uzungöl, yemyeşil olacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sadece Trabzon’un değil Türkiye’nin sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl’ün cazibesini daha da artırmak için çalıştıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak tahsisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız alanda bir düzenleme yaptık. Uzungöl’ün Çevre Rehabilitasyon Projesi’nin 1’inci etap çalışmaları kapsamında, gölün çevresinde peyzaj çalışmaları ile tretuvar ve aydınlatma düzenlemesi yapıldı. Park Uzungöl yenilendi. Yine Uzungöl Müzesi çevre, altyapı ve peyzaj çalışmaları ile içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıldı. Yemyeşil bir alanda insanların rahatça oturup konaklayabilecekleri, yiyip içebilecekleri çok güzel bir alan oluşturduk” dedi. Uzungöl'de birinci etap tamamlandı: Gölün çevresindeki yapılar yıkılıyor Trabzon'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi sürüyor. Proje kapsamında göl kıyısını çevreleyen kaçak yapılar yıkılacak, görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, görsel estetiğe sahip, doğal rekreasyon alanları oluşturularak gölün çevresi tamamen açılacak. BiP'te paylaş

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