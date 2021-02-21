Gündem Uzungöl buz tuttu
TRABZON

Uzungöl buz tuttu

Trabzon'a bağlı Çaykara ilçesinde yer alan ve yerli, yabancı turistlerin uğrak noktası olan Uzungöl, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Haber Merkezi DHA
Uzungöl soğuk havaların etkisiyle buz tuttu.
Uzungöl soğuk havaların etkisiyle buz tuttu.

Karadeniz Bölgesi'ne soğuk havayla gelen kar, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası olan turizm merkezi Uzungöl, yağan karla ayrı güzelliğe bürünüyor.

Korona nedeniyle sakin günler geçririyor

Salgın döneminde en sakin günlerini geçiren Uzungöl'de göl yüzeyinin, soğuk havanın da etkisiyle yer yer buz tuttuğu görüldü.

Bolu eksi 29,7 dereceyle en soğuk il oldu
GÜNDEM
Bolu eksi 29,7 dereceyle en soğuk il oldu

Bölgedeki otel ve kafeterya işletmecileri, cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladıkları buz tutan göl ve çevresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkiye'nin en soğuk noktası: Havaya atılan su donuyor
FOTOĞRAF 5
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Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığ, sıfırın altında 27.1 derece olarak Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Sivas kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kısmen dondu. Irmak çevresinde bulunan ağaçlar da soğuk havanın etkisiyle kırağıyla kaplandı. Kırağıyla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Öte yandan Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.
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Türkiye'nin en soğuk noktası: Havaya atılan su donuyor
Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 27,1 derece olarak Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

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