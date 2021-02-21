Uzungöl buz tuttu

Karadeniz Bölgesi'ne soğuk havayla gelen kar, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası olan turizm merkezi Uzungöl, yağan karla ayrı güzelliğe bürünüyor.
Korona nedeniyle sakin günler geçririyor
Salgın döneminde en sakin günlerini geçiren Uzungöl'de göl yüzeyinin, soğuk havanın da etkisiyle yer yer buz tuttuğu görüldü.
Bölgedeki otel ve kafeterya işletmecileri, cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladıkları buz tutan göl ve çevresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.