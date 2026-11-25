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Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Yomra ilçesinde bulunan Şana Deresi nin kırmızı akmasının ardından sahada inceleme başlattı. Ekipler, dere boyunca kapsamlı saha kontrolleri gerçekleştirdi.

ATIKLARIN MEVZUATA AYKIRI BERTARAF EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Dere boyunca yürütülen incelemelerde, kirliliğin kaynağının bölgede faaliyet gösteren bir boya depolama tesisi olduğu ortaya çıktı. Tesise ait atıkların mevzuata aykırı şekilde bertaraf edilmesi nedeniyle Şana Deresi'nin kırmızı aktığı tespit edildi.

2 MİLYON 346 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, DERENİN RENGİ DÜZELDİ

İncelemelerin ardından İl Müdürlüğü ekiplerince ilgili Çevre Kanunu kapsamında boya depolama tesisi işleten firmaya 2 milyon 346 bin lira idari yaptırım uygulandı. Öte yandan yapılan son kontrollerde Şana Deresi'nin renginin normale döndüğü ve düzeldiği belirlendi.

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