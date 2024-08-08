Yaz sıcaklarının favorisi; Böğürtlenli dondurma

Adana'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Tatlıcı Köse, yerel üretime ve sürdürülebilir tarıma önem vermeye devam ediyor.





Kendi bahçelerinde bin bir emekle böğürtlen yetiştiren firma, daha sonra bunları dalında tek tek topluyor. Doğal bir şekilde dalından toplanan ve tazeliği bozulmadan işlenmek üzere fabrikalara gönderilen böğürtlenler, burada hijyenik şartlarda dondurmaya dönüşüyor. Daha sonra doğa böğürtlenli dondurmalar sofralara kadar ulaşıyor.





Yaz sıcaklarının favorisi oldu





Doğal böğürtlenli dondurma, yaz sıcaklarında dondurma severlerin favorisi haline geldi. Bu eşsiz lezzet, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından beğenildi.









“İnsanlar dondurmayı çok sevdi”





İhlas Haber Ajansı'na konuşan Tatlıcı Köse İcra Kurulu Başkanı Muhammet Karahan, “Her gün sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun çalışma temposu, tatlılarımızın, dondurmalarımızın taze ve lezzetli olmasını sağlıyor. Ustalarımız, en kaliteli malzemeleri kullanarak günlük taze pişirim yapıyor.





Geleneksel tariflerle modern yorumları bir araya getirerek, her zevke uygun tatlılar mutfağımızda hazırlanıyor. Hem klasik tatlı severler hem de yenilik arayanlar için geniş bir menü sunuyoruz. Böğürtlenli dondurmamız da bu yeniliklerden bir tanesi. İnsanlar çok beğendi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Karahan, doğal dondurma üretiminde üreticiyi ve iyi tarım uygulamalarını desteklediklerini söyledi.







