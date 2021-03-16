Gündem YDS geç başvuru ücreti ne kadar? 2021-YDS/1 geç başvuruları bugün başlıyor
EĞİTİM

YDS geç başvuru ücreti ne kadar? 2021-YDS/1 geç başvuruları bugün başlıyor

ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2021-YDS/1 sınavında başvuru tarihlerini kaçıranlar, geç başvuru işlemlerini 16 Mart Salı günü yapacaklar. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan sınavın geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tamamlanacak. Adayların sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. İşte, 2021 YDS geç başvuruları ile ilgili bilgiler...

Haber Merkezi AA
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Arşiv

2021 YDS geç başvuru ekranı ÖSYM tarafından yapılacak duyurunun ardından erişime açılacak. Farklı dillerde uygulanacak olan YDS 1 sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek. Geç başvuru ücreti 16 Mart tarihinde yatırılacak. 145,00 TL olan sınav ücreti, geç başvuru gününde yapılan başvurularda %50 artırımlı olarak ödenecek.

YDS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geç başvurular 16 Mart'ta yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

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Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün 23.59’a kadar www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL olarak yatıracaklardır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

YDS HAKKINDA BİLGİ

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılır.

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

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