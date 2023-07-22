Yedi ilde suç örgütü operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

Çalışmalarda, elebaşılığını Kerbela Y'nin yaptığı suç örgütünün, Avcılar ve Esenyurt'ta "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti", "kasten yaralama", "yağma", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahlı saldırı" olaylarını gerçekleştirdiğini tespit etti.