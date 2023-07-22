|
Gündem

Yedi ilde suç örgütü operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 100 mermi, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

11:56 . 22/07/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.


Çalışmalarda, elebaşılığını Kerbela Y'nin yaptığı suç örgütünün, Avcılar ve Esenyurt'ta "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti", "kasten yaralama", "yağma", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahlı saldırı" olaylarını gerçekleştirdiğini tespit etti.


Zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Muğla, İzmir, Mersin, Rize, Tokat ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 100 mermi, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.




#İstanbul
#operasyon
#suç örgütü
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bekçilik 2023/1. Dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları için gözler pa.edu.tr'de!