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MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

10:08 . 22/07/2023 Cumartesi
DHA
PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan

PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdiği teröristin, 2021’deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan olduğu tespit edildi.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, bir süre önce Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan'ı etkisiz hale getirdi.

Özgür Alparslan

Teröristin, 2021 yılında Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını ile Muğla, Mersin ve Hatay’da 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatını veren isim ve örgütün "ateşin çocukları" oluşumunun kurucusu olduğu belirlendi. Terörist Alparslan'ın orman yangını eylemlerini anlık olarak takip ettiği de ortaya çıktı.


MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Alparslan'ın terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunduğu belirtildi.





#MİT
#Operasyon
#Özgür Şoreş
#Özgür Alparslan
1 saat önce
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