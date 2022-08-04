Yediiklim Yayınevi’nin tanıtım afişindeki Bakan Soylu fotoğrafı sahte çıktı

31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS'deki bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında ve ders videolarında sorulan sorularla aynı olduğunun ortaya çıkması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceme talimatı verdi ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden alındı.

Devlet Denetleme Kurulu, iddialarla ilgili incelemesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da soruşturma başlattı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kurul olarak inceleme başlattıklarını duyurdu. Polis Yediiklim Yayınları'nın iki merkez binasına baskın yaparak dokümanlara el koydu.

SAHTE AFİŞLE BAKAN SOYLU HEDEF ALINDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy bugün yaptığı açıklamada KPSS'nin iptal edildiğini açıkladı.

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Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Yediiklim Yayınları'nın Bursa şubesindeki tanıtım afişlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kullanıldığı fotoğraflar ortaya çıktı.

FOTOĞRAF KAYMAKAM ADAYLARIYLA ÇEKİLDİ

Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafın, Bakan Soylu'nun Ankara'da 2017 yılında Kaymakam adaylarıyla yaptığı konuşma sonrası çekilen bir kare olduğu öğrenildi.

105.Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nun açılış töreni - 2017

YEDİİKLİM FOTOĞRAFI AFİŞLERİNDE KULLANDI

Bakan Soylu'nun '105.Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdikten sonra adaylarla çektirdiği fotoğrafı, Yediiklim Yayınevi'nin tanıtım afişlerinde kullandığı belirlendi.

Fotoğrafın İçişleri Bakanlığı tarafından resmi Twitter hesabında 2017 yılında törenden sonra paylaşıldığı görülüyor:

Bakanımız Sn.@suleymansoylu 105.Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi pic.twitter.com/YFH8Qqj327 REKLAM July 31, 2017

MUHALİF MEDYA YİNE ALGI PEŞİNDE





Muhalif bazı medya kuruluşları ise durumu fırsata çevirerek Bakan Soylu üzerinden algı operasyonu başlattı. "Bakan Soylu Yediiklim Yayınevi'nin tanıtımında yer aldı" şeklinde asılsız haberler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen da söz konusu afiş fotoğrafını “Bilin bakalım Yediiklim Yayınevi’nde kimin fotoğrafının çıkması hiç şaşırtmadı?” şeklinde paylaşarak algı operasyonunu sürdürdü.





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