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Yedili koalisyonun Maltepe mitinginde de HDP flamaları sallandı

Adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'nin açık desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerine devam ediyor. HDP flamaları altında Öcalan lehine sloganların atıldığı meydanlarda konuşan Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı İstanbul Maltepe oldu. Yedili Masa'nın İstanbul'da düzenlediği mitinge Kocaeli, Yalova ve Bursa başta olmak üzere pek çok ilden otobüsler kaldırıldı. Alanı doldurabilmek için çevre illerden otobüs kaldıran muhalefetin mitinginde bir kez daha HDP flamaları kameralara yansıdı.

18:30 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muhalefetin Maltepe mitinginde HDP flamaları kameralara yansıdı.

Muhalefetin Maltepe mitinginde HDP flamaları kameralara yansıdı.

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmasının ardından aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurmuştu. HDP'nin açık desteğini alan Kılıçdaroğlu, mitinglerini HDP flamaları altında gerçekleştiriyor. Öcalan lehine sloganların atıldığı meydanlarda konuşan Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı İstanbul Maltepe oldu.


HDP flamaları Maltepe'de de sallandı

Yedili Masa'nın İstanbul'da düzenlediği mitinge Kocaeli, Yalova ve Bursa başta olmak üzere pek çok ilden otobüsler kaldırıldı.

Alanı doldurabilmek için çevre illerden otobüs kaldıran muhalefetin mitinginde bir kez daha HDP flamaları kameralara yansıdı.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#Yedili Masa
1 saat önce
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