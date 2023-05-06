Yedili koalisyonun Maltepe mitinginde de HDP flamaları sallandı

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de yapacağı miting için pek çok noktadan otobüs kaldırdı. İstanbul'da İBB, Maltepe'ye gidecek olanlar için otobüs tahsis ederken CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de mitinge katılım için toplu SMS atarak otobüslerin kalkacağı alanların bilgisini verdi.