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Yedili Masa Meclis'e girer girmez bölündü: TBMM Başkanı adayı konusunda ayrıştılar

Yedili Masa'nın seçimler öncesi kamuoyuna verdiği 'birliktelik' algısı seçimler sonuçlanınca da çöktü. Yedili Masa'nın içerisinde TBMM Başkanı adayı konusunda ayrışma yaşandı. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterirken; DEVA Partisi ise ortaklarına ters düştü. Masa'nın ayaklarından biri olan DEVA Partisi, TBMM adayı olarak Mustafa Yeneroğlu'nu gösterdi.

00:44 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yedili Masa, TBMM Başkanı adayı konusunda ayrılığa düştü.

Yedili Masa, TBMM Başkanı adayı konusunda ayrılığa düştü.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında ağır bir yenilgi alan Yedili Masa'da şimdi de TBMM Başkanı adayı konusunda bölünme başladı.

TBMM Başkanlığı için 2 Haziran'da başlayan adaylık başvuruları sona erdi.

28. Dönem milletvekillerinin yemin töreninin yapıldığı 2 Haziran Cuma günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları, saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

Sona eren bu süre zarfında da seçim sürecinde birçok kez toplanıp sonuç alamadan ayrılmalarına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtmasına rağmen Yedili Masa'nın oluşturmaya çalıştığı 'birliktelik' algısı da çöktü.

Yedili Masa'da 'TBMM Başkanı adayı' ayrılığı

Yedili Masa'da TBMM Başkanı adayı belirleme konusunda ayrılık rüzgarları esti.

Masanın ayaklarından Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adayı olarak Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun gösterildi.

Ancak masanın diğer ayağı olan DEVA Partisi ise ortaklarına ters düştü. Masa'nın ayaklarından biri olan DEVA Partisi, TBMM adayı olarak farklı bir ismi gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Meclis Başkanı adayının Mustafa Yeneroğlu olduğunu duyurdu.


Muhalif medyanın deprem bölgesi için 'toplu fatura' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
Muhalif medyanın deprem bölgesi için 'toplu fatura' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Depremzedelere adeta kin kusan muhalif kanat bir kez daha saldırdı. Acılı vatandaşları hedefine koyan muhalif medya, "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iftirasını attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı iftira kampanyasına ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda söz konusu iddialar yalanlanarak, "Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir." denildi.


#Saadet Partisi
#Gelecek Partisi
#DEVA Partisi
#TBMM Başkan adayı
44 dakika önce
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