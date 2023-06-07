Yedili Masa seçim hezimeti sonrası Kandil'den her gün fırça yiyor: İlkesiz bir ittifaktı

"Zaten Millet İttifakı dağıldı. İlkesiz, kritersiz, değerler üzerine kurulmayan bir ittifak aynı Millet İttifakı gibi dağılır ve sonuç alamaz. Güçleri de, akılları da, ittifakları da yetmedi. Zaten bu ittifak özellikle 28 Mayıs seçiminde Rêber Apo’ya, hareketimize ve Kürt halkına karşı dillerini, stratejilerini, değiştirdiler. O kadar ilkesiz, o kadar pragmatik ve dar bir şekilde hareket etmek olmaz. Bu Türkiye toplumuna bir şey kazandırmaz."