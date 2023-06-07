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Yedili Masa seçim hezimeti sonrası Kandil'den her gün fırça yiyor: İlkesiz bir ittifaktı

Seçimlerden önce Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gönderen terör yuvası Kandil, alınan mağlubiyetin ardından Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerine devam ediyor. Son olarak sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi terörist Sabri Ok, ittifakı hedef alan açıklamalarda bulundu.

10:04 . 7/06/2023 Çarşamba
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Sabri Ok - Yedili Masa.

Sabri Ok - Yedili Masa.

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin yankıları sürüyor.

Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı alırken, Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Sonuçların ardından Millet İttifakı'nın adayına her fırsatta destek veren Kandil'den yaşanan mağlubiyet sonrası eleştiriler gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde seçim sürecinin ardından hain terör örgütünün sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'dan muhalefete tepki gelmişti.

Terör örgütünün yayın organına konuşan terörist Karasu, Millet İttifakı'nın iktidar karşısında yeterli mücadele etmediğini söyledi.

Seçim kaybedilince Kandil eleştirmeye başladı

Karasu'nun ardından bu kez de Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının doğru olmadığını söyledi.

Karayılan,"Eğer farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi. Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardı; sosyolojiyi görmeleri ve doğru okumaları halinde faşizme karşı kazanabilirlerdi" dedi.

Karayılan'ın peşine ise bir başka teröristbaşından muhalefete eleştiri geldi.

Sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, terör örgütünün yayın organına Millet İttifakı'nı hedef alan açıklamalarda bulundu.

"Millet İttifakı değerler üzerine kurulmadı"

Millet İttifakı'nın ilkesiz, kritersiz olduğunu söyleyen terörist Ok, "Değerler üzerine kurulmayan bir ittifak aynı Millet İttifakı gibi dağılır ve sonuç alamaz" dedi.

Millet İttifakı'nın seçimin şikinci turunda stratejisini değiştirmesine de göndermede bulunan Sabri Ok, "Zaten bu ittifak özellikle 28 Mayıs seçiminde Rêber Apo’ya, hareketimize ve Kürt halkına karşı dillerini, stratejilerini, değiştirdiler. O kadar ilkesiz, o kadar pragmatik ve dar bir şekilde hareket etmek olmaz." şeklinde konuştu.

"Akılları yetmedi"

Ok konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

  • "Zaten Millet İttifakı dağıldı. İlkesiz, kritersiz, değerler üzerine kurulmayan bir ittifak aynı Millet İttifakı gibi dağılır ve sonuç alamaz. Güçleri de, akılları da, ittifakları da yetmedi. Zaten bu ittifak özellikle 28 Mayıs seçiminde Rêber Apo’ya, hareketimize ve Kürt halkına karşı dillerini, stratejilerini, değiştirdiler. O kadar ilkesiz, o kadar pragmatik ve dar bir şekilde hareket etmek olmaz. Bu Türkiye toplumuna bir şey kazandırmaz."

#Sabri Ok
#Yedili masa
#Kandil
28 dakika önce
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