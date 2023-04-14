Yedili Masa'daki FETÖ izleri: İdris Naim Şahin'in kirli 'zaman' yolculuğu

Ekrem Dumanlı - İdris Naim Şahin
Türkiye Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacak 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor.
Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşanan krizin devamı ise aday listeleri hazırlanırken geldi. Muhalefet cephesinde "ortak aday" krizi sonrası patlayan "ortak liste" krizinin yankıları da sürüyor.
Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin CHP listelerinden seçime girerken İYİ Parti ise kendi adaylarını çıkardı.
Listeler netleştikçe CHP ve İYİ Parti'nin gösterdiği bazı adayların FETÖ ile olan bağlantıları parti tabanlarında bile büyük tepkiyle karşılandı.
FETÖ'nün hamisi Şahin İYİ Parti'nin adayı oldu
İYİ Parti, FETÖ'ye karşı düzenlenen operasyonlara gösterdiği tepkilerle hafızalardaki yerini koruyan İdris Naim Şahin'i Ordu 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterdi. Şahin, AK Parti'den istifa etmesinin ardından 2019'da Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ama umduğunu bulamamıştı.
FETÖ'cü Dumanlı'nın koluna saatini taktı
Şahin, Dumanlı gözaltına alınırken destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna’da bulunan binasına gitmiş, kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı’nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti. Şahin, kaleminin ve saatinin hatıra olarak kalacağını söylemişti.
FETÖ'cü polislere desteğe koştu
Şahin, 22 Temmuz 2014 tarihinde de FETÖ’nün polis teşkilatı içerisindeki isimlere düzenlenen operasyonda Çağlayan Adliyesine koşarak örgüte destek olmuştu. Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltındaki FETÖ’cü polislerin sorgusu devam ederken adliye önüne gelerek FETÖ’cülerin yakınları ile birlikte iftar yapmıştı.
Darbe komisyonuna gitmedi
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na davet edilen İdris Naim Şahin'in rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti.
Bank Asya'ya para yatırdı
Şahin FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bank Asya'nın Ankara'daki Ostim şubesine giden Şahin, hesap açtırarak para yatırdı.
Firari FETÖ'cüden Şahin'e dua
Adaylığı İYİ Parti'de kriz çıkardı
Bir dönem FETÖ’nün sözcülüğünü üstlenen İdris Naim Şahin'in adaylığı İYİ Parti içerisinde bile tepkileri beraberinde getirdi.
İYİ Partili Aytun Çıray, İdris Naim Şahin'in aday gösterilmesine tepki göstererek "Bu şahsın Ordu 1. sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum." dedi.