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Yedili Masa'daki FETÖ izleri: İdris Naim Şahin'in kirli 'zaman' yolculuğu

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimlerinden birisi için sandık başına gidecek. Partilerin milletvekili kesin aday listeleri de Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu. Cumhurbaşkanı aday belirleme sürecinde büyük kriz yaşayan Yedili Masa'da listelerin belirlenmesinin ardından adeta yer yerinden oynadı. CHP ve İYİ Parti listelerindeki FETÖ bağlantılı bazı isimler parti tabanında bile büyük tepkiyle karşılandı. Bunlardan birisi de FETÖ operasyonlarında örgüt mensuplarına desteğe koşan İdris Naim Şahin oldu.

10:00 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ekrem Dumanlı - İdris Naim Şahin

Ekrem Dumanlı - İdris Naim Şahin

Türkiye Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacak 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor.

Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde toplantı üstüne toplantı yapan Yedili Masa, İYİ Parti'nin itirazları ve HDP'nin desteğinin ardından yaşanan kriz sonrası CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'nu aday olarak duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olması koşuluyla
'noter'
ve
'kumar'
masası olarak nitelediği Yedili Masa'ya yeniden oturmak zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşanan krizin devamı ise aday listeleri hazırlanırken geldi. Muhalefet cephesinde "ortak aday" krizi sonrası patlayan "ortak liste" krizinin yankıları da sürüyor.

Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin CHP listelerinden seçime girerken İYİ Parti ise kendi adaylarını çıkardı.

Listeler netleştikçe CHP ve İYİ Parti'nin gösterdiği bazı adayların FETÖ ile olan bağlantıları parti tabanlarında bile büyük tepkiyle karşılandı.

FETÖ'nün hamisi Şahin İYİ Parti'nin adayı oldu

İYİ Parti, FETÖ'ye karşı düzenlenen operasyonlara gösterdiği tepkilerle hafızalardaki yerini koruyan İdris Naim Şahin'i Ordu 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterdi. Şahin, AK Parti'den istifa etmesinin ardından 2019'da Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ama umduğunu bulamamıştı.

FETÖ'cü Dumanlı'nın koluna saatini taktı

Şahin’in FETÖ’cüler için seferber olduğu günler ise hafızalardaki yerini halen koruyor. FETÖ'nün yayın organlarından
Zaman gazetesi
nin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014 tarihinde gözaltına alındığında desteğe ilk koşanlardan biri de İdris Naim Şahin olmuştu.


Şahin, Dumanlı gözaltına alınırken destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna’da bulunan binasına gitmiş, kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı’nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti. Şahin, kaleminin ve saatinin hatıra olarak kalacağını söylemişti.

FETÖ'cü polislere desteğe koştu

Şahin, 22 Temmuz 2014 tarihinde de FETÖ’nün polis teşkilatı içerisindeki isimlere düzenlenen operasyonda Çağlayan Adliyesine koşarak örgüte destek olmuştu. Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltındaki FETÖ’cü polislerin sorgusu devam ederken adliye önüne gelerek FETÖ’cülerin yakınları ile birlikte iftar yapmıştı.

İdris Naim Şahin adliye önüne gelerek FETÖ’cülerin yakınları ile birlikte iftar yapmıştı.

Darbe komisyonuna gitmedi

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na davet edilen İdris Naim Şahin'in rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti.

Bank Asya'ya para yatırdı

Şahin FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bank Asya'nın Ankara'daki Ostim şubesine giden Şahin, hesap açtırarak para yatırdı.

İdris Naim Şahin FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya para yatırırken.

Firari FETÖ'cüden Şahin'e dua

İYİ Parti'den aday gösterilmesine ise en büyük destek yine FETÖ'cülerden geldi. FETÖ'nün mahrem imamlarından Ahmet Bedir, sosyal medya hesabından İdris Naim Şahin'in paylaşımını alıntılayarak
"Allahım, bu insanı insî şeytanlardan koru! Amin!"
ifadelerini kullandı.


Adaylığı İYİ Parti'de kriz çıkardı

Bir dönem FETÖ’nün sözcülüğünü üstlenen İdris Naim Şahin'in adaylığı İYİ Parti içerisinde bile tepkileri beraberinde getirdi.

İYİ Partili Aytun Çıray, İdris Naim Şahin'in aday gösterilmesine tepki göstererek "Bu şahsın Ordu 1. sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum." dedi.

İdris Naim Şahin'in yerel seçimlerde de belediye başkanı adaylığı için adının geçtiğini hatırlatan Çıray,
"Daha sonra İYİ Parti’yi kurduk. Yönetimde birlikte olduğumuz Sn Ümit Özdağ bana geldi ve dedi ki; 'İ. Naim Şahin’i bizim parti Ordu Belediye Başkanı adayı yapıyor. Bunu kabul edemem.' Haklıydı, birlikte direnerek, hatta 'İstifa ederiz' diyerek adaylığını önledik. Bunu Genel Başkan’ın 'yanıltılmış' olabileceğine bağladık. Bu atamaları yapanların partinin zarar göreceğini bilmemeleri mümkün mü? Sözde temayül yoklaması ile tasfiye edilen liyakatlılar var."
ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Şahin'in aday olmasına İYİ Partililerden tepki: 'Yanlış bulurum ama katlanıyoruz'
FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Şahin'in aday olmasına İYİ Partililerden tepki: 'Yanlış bulurum ama katlanıyoruz'

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, attığı tweetlerle Genel Başkan Meral Akşener’i bombaladı. Bir dönem FETÖ’nün sözcülüğünü üstlenen İdris Naim Şahin’in Ordu’da İyi Parti 1. sıra Milletvekili adayı yapılmasına tepki gösteren Çıray, 2019 yerel seçimlerinde İdris Naim Şahin’in İYİ Parti Ordu Belediye Başkan adaylığını önlediklerini hatırlatarak, “Geldiğimiz noktada adaylığımı geri çekmeden önce bu şahsın Ordu 1. sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum” dedi. Ardından emekli subay Ahmet Yavuz'un sosyal medya hesabına ''İdris Naim Şahin'e dokunulmazlık kazandırılacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu. Yavuz cevap olarak ''Yanlış bulurum ama katlanıyoruz'' dedi.


#İdris Naim Şahin
#Ekrem Dumanlı
#FETÖ
#saat
#İYİ Parti
#aday
22 dakika önce
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