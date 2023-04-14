Yedili Masa'daki FETÖ izleri: İdris Naim Şahin'in kirli 'zaman' yolculuğu

"Daha sonra İYİ Parti’yi kurduk. Yönetimde birlikte olduğumuz Sn Ümit Özdağ bana geldi ve dedi ki; 'İ. Naim Şahin’i bizim parti Ordu Belediye Başkanı adayı yapıyor. Bunu kabul edemem.' Haklıydı, birlikte direnerek, hatta 'İstifa ederiz' diyerek adaylığını önledik. Bunu Genel Başkan’ın 'yanıltılmış' olabileceğine bağladık. Bu atamaları yapanların partinin zarar göreceğini bilmemeleri mümkün mü? Sözde temayül yoklaması ile tasfiye edilen liyakatlılar var."