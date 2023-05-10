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Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu her konuşmasında yineliyor: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılacak

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları vaatlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinden biri de suçluları serbest bırakmak oldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, serbest bırakacağını pek çok kez yineledi. Kılıçdaroğlu, 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'nın haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu öne sürerek serbest bırakılacaklarının sözünü verdi.

09:36 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılacağının sözünü verdi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılacağının sözünü verdi.

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlere sayılı günler kalırken Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi suçluları serbest bırakmak oldu.

Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada ve katıldığı yayınlarda eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı, Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, KHK'lıları ve FETÖ'cüleri serbest bırakacağı vaatlerini pek çok kez yineledi.

'Serbest bırakılmalarını istiyorsanız bize katılacaksınız'

Adaylığını açıklamasının ardından HDP'den, PKK elebaşlarından ve firari FETÖ'cülerden destek mesajları alan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında ve davet edildiği programlarda
"Demirtaş'ın ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız"
ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarda 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'nın haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu öne sürerek serbest bırakılacaklarının sözünü verdi.



Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bulan Demirtaş mahkeme heyetine tehditler savurdu
Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bulan Demirtaş mahkeme heyetine tehditler savurdu

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada konuşan HDP'li Demirtaş, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bularak mahkeme heyetine tehditler savurdu. Demirtaş, "Avukatlarımız kapsamlı dosyalar hazırlamışlar, sadece gününü bekliyoruz. O sırada sanık sandalyelerinde biz değil, sizler oturacaksınız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, HDP'li seçmene seslenerek, "Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" demişti.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Osman Kavala
#Selahattin Demirtaş
#Yedili Masa
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