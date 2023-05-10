Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu her konuşmasında yineliyor: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılacak

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılacağının sözünü verdi.
Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlere sayılı günler kalırken Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi suçluları serbest bırakmak oldu.
Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada ve katıldığı yayınlarda eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı, Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, KHK'lıları ve FETÖ'cüleri serbest bırakacağı vaatlerini pek çok kez yineledi.
'Serbest bırakılmalarını istiyorsanız bize katılacaksınız'
Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarda 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'nın haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu öne sürerek serbest bırakılacaklarının sözünü verdi.