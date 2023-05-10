Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu her konuşmasında yineliyor: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılacak

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kavala ve Demirtaş için özgürlük çağrılarına devam etti. Katıldığı bir canlı yayında, gezi olaylarında içeride olanların ne günahı var diyen Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete." şeklinde konuştu.